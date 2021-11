Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La police antiterroriste britannique a annoncé dimanche soir l'arrestation de trois hommes dans le cadre de l'enquête sur l'explosion d'une voiture le matin même devant un hôpital pour femmes à Liverpool (nord de l'Angleterre), qui a fait un mort.

"Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés dans le quartier de Kensington de Liverpool et arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme", a annoncé la police sur Twitter.

Cette explosion, aux circonstances encore floues, est survenue dimanche matin.

La police antiterroriste du Nord-Ouest de l'Angleterre, chargée de l'enquête, a précisé que "le passager de la voiture - un homme - a été déclaré mort sur les lieux et n'a pas encore été formellement identifié."

"Le conducteur - également un homme - a été blessé (...) et reste hospitalisé dans un état stable".

La police locale avait expliqué avoir été alertée vers 11H00 (locales et GMT) et être immédiatement intervenue.

"Malheureusement, nous pouvons confirmer qu'une personne est décédée et qu'une autre a été transportée à l'hôpital où elle est soignée pour des blessures, qui heureusement ne mettent pas sa vie en danger", avait indiqué la police dans un communiqué publié dans l'après-midi.

"Jusqu'à présent, nous comprenons que la voiture impliquée était un taxi qui s'est arrêté à l'hôpital peu de temps avant l'explosion", avait précisé la police, indiquant que le "travail est toujours en cours pour établir ce qui s'est passé".

La police antiterroriste a expliqué "garder l'esprit ouvert quant à la cause de l'explosion" et travailler de manière étroite avec la police locale.

Le Premier ministre Boris Johnson a transmis ses pensées "à toutes les personnes touchées par le terrible incident à Liverpool".

"Je tiens à remercier les services d'urgence pour leur rapidité d'intervention et leur professionnalisme, et la police pour son travail d'enquête en cours", a-t-il écrit sur Twitter.

Quelques heures plus tôt, la ministre de l'Intérieur Priti Patel avait indiqué sur Twitter qu'elle était "régulièrement tenue au courant" des nouveaux éléments concernant ce qu'elle a qualifié d' "horrible incident".

"Attaquer un hôpital pour femmes est incompréhensible", a déclaré sur le même réseau social une députée travailliste, Jess Phillips.

- Appel au "calme et à la vigilance" -

Des cordons policiers ont été mis en place et des routes fermées à la circulation près du lieu de l'incident, d'où s'est échappée une forte fumée grise, selon des images publiées sur les sites internet de médias locaux.

Phil Garrigan, chef des pompiers du Merseyside, a déclaré que l'incendie du véhicule était "complètement développé" à l'arrivée des véhicules de secours.

"Les équipes opérationnelles ont éteint l'incendie rapidement, mais comme l'a indiqué le chef de la police, il y a eu un mort", a-t-il déclaré à des journalistes sur place. "Un autre individu avait quitté le véhicule avant que l'incendie ne se développe", a-t-il précisé.

L'hôpital a indiqué dans un communiqué "détourner dans la mesure du possible les patients vers d'autres hôpitaux jusqu'à nouvel ordre" et continuer à autoriser les ambulances à accéder à l'hôpital "en cas d'urgence".

La police a exhorté la population à "rester calme mais vigilant".



