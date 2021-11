Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

L'ancien défenseur de l'AS Monaco est maintenant visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle. Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi, a annoncé mardi le Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre.

