Gracié et libéré de prison par la junte birmane après six mois de détention, le journaliste américain Danny Fenster a retrouvé ses proches mardi à New York, heureux mais affaibli, au côté de l'ancien diplomate américain Bill Richardson qui a oeuvré à titre privé à sa libération.

