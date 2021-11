Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Franck Cammas et Charles Caudrelier, en tête de la Transat Jacques Vabre à bord de leur trimaran géant volant (Maxi Edmond de Rothschild), ont été les premiers mercredi à tourner autour du point de passage de Trindade (Brésil) et remontent désormais vers la destination finale, la Martinique.

Le duo de skippers, alignés dans la catégorie la plus rapide de la flotte (les Ultimes), présente une belle avance sur ses poursuivants directs (environ 290 milles nautiques soit 537 km), Armel Le Cléach' et Kevin Escoffier (Maxi Banque Populaire XI) mais ils ne s'emballent pas pour autant.

"C'est toujours sympa d'avoir un temps d'avance sur nos poursuivants comme ça, ça nous permet de mieux gérer les choses, mais il ne faut pas oublier qu'en multicoque ça ne représente pas beaucoup de temps, donc ça peut revenir vite", a souligné lors d'une vacation avec le PC course Cammas dont le bateau glisse bien après des moments difficiles dans la houle.

"Là, la mer est bien aplatie mais nous avons eu une mer de face assez grosse. Trente nœuds en plus de la houle ce n'était pas très confortable… Nous avons des conditions vraiment sympas, faciles, nous ferons le même parcours au retour !", a-t-il ajouté.

Le navigateur ne pense pas arriver en Martinique "avant mardi soir, voire mercredi matin prochain". "Ça va aller vite pour remonter vers Sao Paulo, mais ensuite les trois derniers jours seront compliqués".

Les Ultimes ont un parcours bien plus long que les trois autres classes de bateaux, un choix de la direction de course pour permettre une arrivée relativement groupée des vainqueurs de chaque classe.

Bateaux-stars du Vendée Globe, les Imoca - qui sont des monocoques et donc moins rapides que les multicoques - n'auront pas à descendre jusqu'à l'archipel de Trindade mais devront tourner au point de passage de Fernando de Noronha.

En tête des Imoca, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) entraient mercredi dans le pot au noir, cette zone de convergence inter tropicale redoutée des marins, où les vents peuvent amener la tempête tout comme il peut n'y avoir aucun souffle.

Classements mercredi à 15h00:

Les monocoques

. Class 40 (12 m)

1. Redman (FRA) à 2.434,9 milles de l'arrivée

(Antoine Carpentier, Pablo Santurde Del Arco)

2. Volvo (BEL) à 14,9 milles du premier

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

3. Edenred (FRA) 36,0

(Emmanuel Le Roch, Pierre Quiroga)

4. La Manche #EvidenceNautique (FRA) 56,6

(Nicolas Jossier, Alexis Loison)

5. Banque du Léman (SUI) 57,0

(Valentin Gautier, Simon Koster)

. Imoca (18 m)

1. LinkedOut (FRA) à 2.930,8 milles de l'arrivée

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

2. Charal (FRA) à 69,7 milles du premier

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

3. Apivia (FRA) 71,9

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

4. Initiatives-Cœur (GBR) 178,8

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

5. Arkea - Paprec (FRA) 218,5

(Sébastien Simon, Yann Elies)

Les multicoques

. Ocean Fifty (15 m)

1. Primonial (FRA) à 2.299,2 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. Koesio (FRA) à 78,9 milles du premier

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

3. Solidaires En Peloton (FRA) 95,4

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

4. LEYTON (GBR) 124,2

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 171,9

(Armel Tripon, Benoit Marie)

. Ultime (32 m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 3.314,6 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. Banque Populaire XI (FRA) à 289,3 milles du premier

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

3. SVR-Lazartigue (FRA) 406,6

(François Gabart, Tom Laperche)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 659,3

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Sodebo ultim 3 (FRA) 1.208,9

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

Par Claire GOUNON - © 2021 AFP