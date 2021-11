Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Le théologien jésuite et victime d'agressions sexuelles Patrick Goujon et le président de la commission ayant révélé l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Eglise, Jean-Marc Sauvé, ont encouragé mercredi les responsables catholiques à aller plus loin dans la reconnaissance de ces crimes.

