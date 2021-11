Dans les effluves de fleurs et parfums, des milliers d'Indiens se pressent vendredi au sanctuaire dédié au fondateur de la religion sikh, Gourou Nanak, dans sa ville natale de Nankana Sahib, dans l'est du Pakistan.

Ces pèlerins sont venus célébrer en ce lieu, l'un des plus saints de leur religion, le 552e anniversaire de sa naissance. Cet événement prend cette année un relief tout particulier, car les Sikhs indiens n'avaient pas été autorisés l'an passé à se rendre au Pakistan, en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

La joie de la foule bigarrée est perceptible à vue d’œil. "J'en ai la chair de poule, je ne peux pas expliquer comment je me sens", confie à l'AFP Darshan Singh, un paysan de 70 ans. "Jamais je n'aurais pensé que nos frères pakistanais nous témoigneraient ce genre d'amour", ajoute-t-il. "Regardez cette émotion. Ces femmes ne sont pas sikhs, ces enfants ne connaissent rien à notre religion, mais ils sont là pour nous accueillir à bras ouverts et avec un cœur pur".

Il n'est pas le seul à être ainsi ému par ce rare symbole d'unité entre les deux puissances nucléaires, que trois guerres ont opposées depuis leur indépendance de la Couronne britannique et la partition de 1947. Annie Munjal, 24 ans et originaire de New Delhi, se souvient des histoires racontées par ses grands-parents de leur enfance à Lahore, la grande ville de l'est du Pakistan, à la frontière avec l'Inde, avant la partition.

- 'Ils sont comme nous' -

"Nous les avions entendus nous dire à quoi ressemblait le Pakistan, mais nous n'avions jamais pu voir nous-même", dit-elle. "Maintenant que nous sommes ici (...), ils (les Pakistanais) sont juste comme nous." La célébration rassemble plus de 12.000 personnes au gurdwara, nom désignant un lieu de culte sikh, et l'enthousiasme est communicatif.

Curieux, les habitants pakistanais, de confession musulmane, se sont regroupés sur les toits des maisons, d'où ils versent pétales de rose ou chocolats sur les processions. Aux portes principales, de jeunes musulmans et hindous se joignent aux sikhs pour danser au son du dhol, un tambour à deux peaux. Les forces de l'ordre sont massivement présentes dans les rues alentour.

Les fidèles, pour la plupart pieds nus, brandissent des drapeaux jaune safran, chantent des hymnes et récitent de la poésie ou des textes religieux, avant d'aller se goinfrer de riz, naan, pois chiches et bonbons. Né en 1469 dans une famille hindoue de Nankana Sahib, Gourou Nanak a fondé les bases de cette religion monothéiste, qui compte environ 30 millions d'adeptes dans le monde, dont plusieurs millions en Inde et environ 20.000 au Pakistan.

Nombre de Sikhs indiens sont issus de familles ayant fui le Pakistan en raison des violences qui avaient accompagné la partition, laquelle s'était traduite par la plus importante migration de masse de l'Histoire et la mort d'au moins un million de personnes.

- 'Leurs racines ici' -

En 2019, le Pakistan avait ouvert le corridor de Kartarpur, du nom de la ville pakistanaise où se trouve le mausolée de Gourou Nanak. Ce couloir avait été conçu spécialement à l'intention des pèlerins Sikhs indiens pour leur permettre de se rendre sans visa dans ce lieu. Même s'il n'est situé qu'à quelques kilomètres de la frontière et est visible d'Inde, le site de Kartarpur, comme celui de Nankana Sahib, n'était auparavant que très difficilement accessible aux Sikhs indiens, soumis comme la plupart de leurs compatriotes à des restrictions de visa en raison des tensions géopolitiques.

Le corridor avait été fermé en 2020 en raison du coronavirus. Les autorités indiennes ont décidé de le rouvrir mercredi, le Pakistan affirmant pour sa part ne l'avoir jamais clos. Les fidèles sikhs ont immédiatement saisi l'aubaine, certains s'arrêtant à Kartarpur, d'autres poussant jusqu'à Nankana Sahib, 180 km au sud-ouest.

"Mon attente qui a duré des années est enfin terminée. Je suis à quelques pas de la maison de mon gourou", se réjouit Buljit Kaur, 61 ans. Pervaiz Ahmed, 41 ans, un médecin pakistanais, sort d'une mosquée à proximité. "Les Sikhs ont leurs racines ici, ils appartiennent à cet endroit", dit-il. "On n'a aucune objection à ce qu'ils viennent aussi nombreux".

Darshan Singh, lui, se promet déjà de revenir avec sa famille. "C'est la première fois que je viens au gurdwara de Nankana Sahib et c'est comme si j'avais gâché 70 ans de ma vie. Mes émotions et sentiments ne peuvent pas être décrits".



AFP