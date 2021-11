Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Une cellule de crise interministérielle sera présidée samedi à 18H00 par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et des Outre-mer Sébastien Lecornu au sujet des violences en Guadeloupe liées à la mobilisation contre le pass sanitaire, a-t-on appris auprès des deux ministères.

"Les deux ministres Darmanin et Lecornu vont présider cette réunion pour voir quelles nouvelles mesures peuvent être prises suite aux troubles à l'ordre public des derniers jours", a indiqué à l'AFP l'entourage de M. Lecornu.

"Les ministres condamnent les violences qui se sont déroulées cette nuit et apportent tout leur soutien aux forces de l’ordre. 29 individus ont été interpellés la nuit dernière", précise de son côté Beauvau.

Le préfet de Guadeloupe a annoncé vendredi l'instauration d'un couvre-feu immédiat entre 18H00 et 05H00 locales, "compte tenu des mouvements sociaux en cours dans le département et des actes de vandalisme".

Le gouvernement a annoncé envoyer "dans les prochains jours" 200 policiers et gendarmes pour renforcer les forces de l'ordre, alors que les violences et les blocages se multiplient.



