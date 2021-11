Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Le Paris Saint-Germain a remporté une précieuse victoire contre Nantes (3-1) avec le premier but en Ligue 1 de Lionel Messi, marqué à dix contre onze après l'exclusion de Keylor Navas, samedi pour la 14e journée.

Voilà enfin le premier but en Championnat de "Leo" (87e), une frappe précise au bout d'une action en solo.

L'Argentin avait déjà provoqué le but du 2-1, marqué contre son camp par Dennis Appiah, voulant dévier une passe de l'Argentin vers Kylian Mbappé (81e).

Ces deux actions ont grandement soulagé le PSG, secoué par les "Canaris" qui avaient égalisé en deux temps par Randal Kolo Muani (76e) après le rouge à l'encontre du gardien costaricien (65e).

En sortant au-devant de Ludovic Blas, qui venait d'échapper à la surveillance de Thilo Kehrer, Navas a mis un coup dans la poitrine du numéro 10 nantais.

Kylian Mbappé avait idéalement lancé le match parisien en déviant une frappe de Leandro Paredes (2e).

Paris s'en sort grâce à ses joueurs de grand talent, a honoré les 30 ans du virage Auteuil, fêtés à grands renforts de fumigènes, et surtout bien préparé son déplacement important à Manchester City, mercredi en Ligue des champions.

- La MNM a fonctionné -

Il a aussi effacé le navrant souvenir de la défaite au Parc des Princes contre Nantes en mars dernier (2-1), sans doute le pire match de l'ère Mauricio Pochettino.

Pour parfaire l'exercice pré-Citizens, le PSG a joué deux mi-temps totalement inversées: l'une pour la complicité de son trio d'attaque, l'autre pour travailler la défense, après l'exclusion de son gardien, et les contres.

En effet, les connexions de la MNM Messi-Neymar-Mbappé ont progressé sur ce match.

Les trois se sont beaucoup trouvés, à commencer par ce décalage inspiré de "Ney" pour Messi. Mais Alban Lafont a réussi une superbe parade, laissant la "Pulga" à son habituel geste de frustration: se passer la main sur la nuque (18e).

Mbappé aussi a essayé de faire marquer son premier but à Leo, au bout d'un de ses déboulés à 100 à l'heure, mais la porte jaune s'est refermée (24e).

Le gardien nantais Alban Lafont a beaucoup fait pour empêcher le trio de marquer un deuxième but, avec un arrêt du pied sur une frappe du Brésilien (29e) et encore un autre face à Messi, après un une-deux avec Marco Verratti (38e).

Le retour du maître italien, après un mois d'absence pour une blessure à la hanche, a fait beaucoup de bien au jeu parisien.

Avec le brassard de capitaine, qu'il a cédé à Mbappé quand il est sorti (75e), Verratti, associé à Leandro Paredes, lui aussi de retour de blessure, a fait beaucoup de bien au jeu du PSG.

- La maîtrise de Verratti et Paredes -

La maîtrise technique des deux milieux a permis au trio de devant de se concentrer sur sa complicité à développer sans venir chercher les ballons très haut, comme Neymar à Bordeaux lors de la journée précédente, par exemple.

Après la pause, les Canaris sont sortis de leur cage et ont menacé Paris, et l'exercice est devenu défensif, surtout après le rouge attribué à Navas.

La charnière défensive inhabituelle Abdou Diallo-Thilo Kehrer a tenu un peu avant de s'incliner face à la puissance de Kolo-Muani.

Mais contre City, Marquinhos au repos, et Presnel Kimpembe, ménagé après ses problèmes d'ischios, seront de retour.

Sergio Ramos, toujours pas opérationnel pour figurer sur la feuille de match, pourrait être dans le groupe mais pas dans le onze de départ, puisqu'il n'a pas encore joué une seule minute avec le PSG.

En tribunes, il a pu apprécier la forme de Mbappé, sur la lancée de son quadruplé historique au Parc avec les Bleus contre le Kazakhstan (8-0), et les progrès de la MNM.

Pour Messi, l'ex-Madrilène savait déjà...

Le défenseur espagnol, en tribunes, à aussi découvert la puissance montante de son jeune nouveau club (né en 1970), avec un tifo rappelant notamment les groupes historiques, les Supras, Lutèce Falco et Tigris Mystic, et un mur de fumigène à la 30e minute.

Tout le petit monde du PSG est prêt pour City.



