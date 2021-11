Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Carton plein! Le XV de France féminin a conclu sa série automnale de trois tests sur un sans-faute, avec une nouvelle victoire probante samedi à Castres contre la Nouvelle-Zélande (29-7), championne du monde en titre.

Carton plein! Le XV de France féminin a conclu sa série automnale de trois tests sur un sans-faute, avec une nouvelle victoire probante samedi à Castres contre la Nouvelle-Zélande (29-7), championne du monde en titre.



Dans un stade Pierre-Fabre à guichets fermés (11.300 spectateurs), les Bleues, avec quatre essais à un, dont un doublé de l'ailière Marie-Aurélie Castel, ont montré la voie aux garçons, opposés eux aussi à la Nouvelle-Zélande en soirée (21h00) au Stade de France.

Elles ont surtout pris un ascendant indéniable sur les Black Ferns, face auxquelles elles comptent désormais quatre succès de rang, dont deux en l'espace d'une semaine après celui décroché à Pau (38-13) le week-end dernier.

A moins d'un an de la prochaine Coupe du monde, qui aura justement lieu en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022, les joueuses d'Annick Hayraud se positionnent comme des candidates crédibles au titre suprême.

Privées de matches pendant deux ans en raison de la pandémie de Covid-19, les Néo-Zélandaises vont elles rentrer de leur tournée les valises pleines de quatre lourdes défaites, deux contre l'Angleterre et deux contre la France.

Les Bleues, qui avaient facilement disposé de l'Afrique du Sud (46-3) lors de leur test inaugural à Vannes, ont encore une fois pu se rendre compte à Castres de l'engouement qu'elles suscitent.

Sous un beau soleil d'automne, le public de cette terre de rugby a répondu présent pour pousser derrière la Tarnaise Gaëlle Hermet et ses coéquipières, supérieures à leurs adversaires dans tous les secteurs de jeu ou presque, notamment en touche.

Elles sont parfaitement rentrées dans le match, avec deux essais en douze minutes: le premier de la talonneure Agathe Sochat sur un ballon porté, le deuxième de Castel à la sortie d'une mêlée.

Même l'essai marqué par les Néo-Zélandaises avant la mi-temps sur leur seule véritable incursion dans les 22 mètres adverses a été immédiatement compensé par un essai de pénalité français pour un maul illégalement écroulé près de la ligne.

Sans avoir à forcer son talent, le XV de France, très solide défensivement, a encore maîtrisé son sujet dans le deuxième acte et ajouté un nouvel essai par Castel sur son aile gauche.

En attendant de se mesurer aux Anglaises lors du prochain Tournoi des six nations, les Françaises ont prouvé par deux fois qu'elles étaient actuellement au-dessus des numéros deux mondiales néo-zélandaises. De quoi donner des idées aux garçons.



Par Tran Thi Minh Ha et Alice Philipson à Hong Kong - © 2021 AFP