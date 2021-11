Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les incidents se suivent et se ressemblent en Ligue 1: le choc entre Lyon et Marseille a été interrompu après quelques minutes dimanche soir, lorsque le Marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille lancée par un supporteur de l'OL.

Le match n'avait pas repris à 21h45, soit une heure après l'incident.

Le milieu de terrain de Marseille Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un corner lorsqu'il a reçu une bouteille d'eau pleine sur le côté gauche du visage, lancée depuis le virage Nord du Parc OL de Lyon, dès les premières minutes de la rencontre.

Le match a été interrompu par l'arbitre Ruddy Buquet et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, alors que Payet se faisait soigner sur le terrain.

La formation marseillaise bénéficiait d'un corner que son N.10 allait frapper lorsque des projectiles ont atterri à côté de lui, des faits immédiatement signalés par l'arbitre au délégué de la rencontre.

Lorsque le calme a semblé être revenu, Dimitri Payet a tenté de poser le ballon pour jouer le corner, mais a été touché au niveau de l'oreille par une bouteille d'eau lancée depuis la tribune lyonnaise.

Le capitaine olympien est resté au sol de longues minutes, entouré par les joueurs des deux équipes et des membres du staff médical phocéen. Il a ensuite regagné les vestiaires, une poche de glace sur la tempe et une autre dans le cou.

- Le précédent niçois -

Une cellule de crise a rapidement été mise en place, afin de déterminer si la rencontre devait reprendre. Une éventualité à laquelle est opposée M. Buquet mais que favorisent les autorités, a appris l'AFP de source proche de cette cellule.

Payet avait été accueilli par des chants d'insultes lors de l'échauffement, émanant des deux virages des supporters de l'OL.

Le milieu de terrain réunionnais avait déjà été touché par une bouteille lors d'un match à Nice en tout début de saison, au mois d'août.

Le match avait alors été interrompu à un quart d'heure du terme, avant d'être rejoué à huis clos et sur terrain neutre, à Troyes le 27 octobre (1-1). Le club azuréen avait été sanctionné d'un retrait de deux points au classement dont un avec sursis.

L'OGC Nice avait ensuite dû disputer plusieurs matches à huis clos, avant que des mesures de sécurité supplémentaires ne soient mises en place à l'Allianz Riviera.

En réaction à ces troubles, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'était déclaré dans la foulée favorable à sanctionner d'un retrait de points les clubs dont les supporters créent des incidents dans les stades.

"Je fais partie des gens qui pensent que la seule sanction possible pour freiner cet état de fait, que ce soit au niveau des joueurs, des dirigeants, des supporters, c'est la pénalité en points. C'est la seule qui fasse vraiment peur", avait alors affirmé le dirigeant des Gones.

La saison 2021/2022 de Ligue 1 est marquée par de nombreux incidents en tribunes. Des jets de projectiles ont notamment terni le match entre Marseille et le Paris SG, le 24 octobre au stade Vélodrome.



