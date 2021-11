Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Richard Gasquet (86e mondial) a été battu par le Tchèque Tomas Machac (143e) 7-6 (7/3), 6-2, jeudi lors du premier match de l'équipe de France dans le groupe C de la Coupe Davis.

Le second simple de cette rencontre oppose dans la foulée Adrian Mannarino (71e) à Jiri Vesely (82e), avant le double entre les paires Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert et Zdenek Kolar - Jiri Lehecka.

La Grande-Bretagne, troisième équipe de ce groupe C, entrera en lice samedi contre la France.

A 35 ans, Gasquet a semblé s'effondrer physiquement face à un adversaire de 21 ans qui a joué sa chance à fond. "J'en peux plus", a-t-il lâché à son capitaine Sébastien Grosjean lors d'un changement de côté en milieu de seconde manche.

Le Français a réussi le premier break dans le premier set avant de céder sa mise en jeu suivante. Les deux joueurs sont arrivés au tie break, dominé par le Tchèque grâce aux cinq fautes directes de Gasquet.

Le match a alors totalement basculé en faveur de Machac, bien aidé par la montagne de fautes directes commises par Gasquet.

Au bout de 1h33 (dont 56 minutes pour la première manche), la France était menée 1-0 par la République tchèque.



