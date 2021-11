Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Marseille a perdu tout espoir de se qualifier pour la suite de la Ligue Europa (C3) en perdant jeudi en Turquie contre Galatasaray (4-2), malgré un doublé de Milik, alors que Rennes est sûr de jouer les 8es de Conférence (C4).

En attendant les matches de Lyon, déjà qualifié pour les 8es, et de Monaco, les Marseillais n'étaient pas favoris, loin de là, face au leader du groupe E, et privés en outre de leur maître à jouer, Dimitri Payet.

Après 4 nuls en 4 matches, l'équipe de Jorge Sampaoli est finalement tombée en Turquie, victime de sa fragilité défensive, beaucoup, et un peu du manque de réussite qui la poursuit en Europe: deux barres touchées en première période, alors que tout était encore possible, théoriquement.

Pendant ce temps, la Lazio Rome s'imposait facilement en Russie, chez le Lokomotiv Moscou (3-0), et s'assurait au moins la 2e place du groupe, synonyme de barrage contre une équipe 3e de sa poule en Ligue des champions. En attendant un choc final contre les Turcs, lors de la dernière journée.

Pour l'OM, le nouvel objectif est désormais de battre Moscou début décembre, au Vélodrome, puis de remporter un barrage pour jouer la phase finale de la Ligue Europa Conférence, d'un niveau a priori plus compatible avec le potentiel marseillais cette saison.

Par ailleurs, West Ham, qui s'est imposé à Vienne (2-0), et le Bayern Leverkusen, vainqueur du Celtic Glasgow (3-2), ont assuré leur billet pour les huitièmes de finale, en attendant les ultimes confrontations de la 5e journée, jeudi soir.

En Ligue Europa Conference, les Rennais n'auront pas besoin de jouer un barrage cet hiver: leur 12e match consécutif sans défaite a été un match nul prolifique (3-3) au Roazhon Park, contre les Néerlandais du Vitesse Arnhem. Les hommes de Bruno Genesio sont directement qualifiés pour les 8es de finale de la C4, grâce à la défaite de Tottenham face aux Solvènes de Mura (2-1).



Par Joe JACKSON - © 2021 AFP