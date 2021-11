Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

L'Italie et le Portugal aux prises pour une place au Qatar? Les deux mastodontes européens retiennent leur souffle avant le tirage au sort des barrages du Mondial-2022 vendredi (17h00), qui pourrait les opposer, voire leur réserver la Suède d'Ibrahimovic ou la Pologne de Lewandowski.

Frisson assuré à Zurich, où la Fifa déterminera à la fois les barrages de la zone Europe, programmés fin mars, et les barrages intercontinentaux, soit cinq tickets en tout pour atteindre la barre des 32 pays qualifiés, en juin prochain.

Pour l'Europe, 10 places ont déjà trouvé preneurs mais trois billets restent à pourvoir parmi les 12 sélections retardataires qui n'ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe des éliminatoires.

Et l'Italie et le Portugal, les deux derniers champions d'Europe, en font partie, ce qui promet des oppositions inhabituellement relevées pour cette session de rattrapage.

Pour voir le Qatar (21 novembre-18 décembre 2022), les barragistes devront remporter au printemps (24 et 29 mars) un des trois mini-tournois à quatre disputés sur matches secs, avec demi-finales puis finale, un format périlleux qui interdit la moindre défaite.

La tension est montée d'un cran, même au sein des champions d'Europe en titre, les Italiens, qui depuis leur sacre en juillet se sont laissé envahir par la peur de ne pas se qualifier pour la Coupe du monde, comme en 2018.

"Tirage au sort frisson", écrit le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, en "une" de son édition de vendredi.

- L'Italie traumatisée, le Portugal expérimenté -

Deuxième de sa poule derrière la Suisse, la "Nazionale" ressasse aujourd'hui le traumatisme d'il y a quatre ans, quand la Suède lui avait barré la route de la Coupe du monde en Russie lors des barrages, joués alors sous un autre format, en duels aller-retour.

Comme l'Italie, le Portugal de Cristiano Ronaldo tremble avant le tirage, son moral étant plombé par les polémiques autour du sélectionneur Fernando Santos.

La presse portugaise l'a désigné comme responsable N.1 de la défaite contre la Serbie (2-1), lors de la dernière journée, qui a condamné les vainqueurs de l'Euro-2016 à passer par les barrages.

Mais le Portugal a l'expérience de ces rendez-vous sur un fil, s'étant qualifiée en 2010 et en 2014 par cette voie-là.

Les deux cadors ont l'assurance de jouer à domicile leur demi-finale, grâce à leur statut d'équipe du premier chapeau. Un second tirage au sort déterminera l'équipe hôte de chacune des trois "finales".

- "Ibra" et "Lewy" en épouvantails -

Dans ce cadre, la Nazionale et la Seleçao peuvent se rencontrer en finale... ou bien tomber sur une autre sélection rompue à ce niveau, comme la Suède, qui devrait pouvoir compter sur le retour de son talisman Zlatan Ibrahimovic (40 ans).

"Ibra" est l'un des grands épouvantails de ce tirage, au même titre que l'attaquant polonais Robert Lewandowski, vedette du Bayern Munich et auteur de huit buts lors des éliminatoires.

Reste à savoir comment les 12 équipes seront réparties dans les trois "voies" de barrages donnant accès au Qatar: la Pologne figurant dans le deuxième chapeau, comme l'Autriche, la République tchèque, l'Ukraine, la Turquie et la modeste Macédoine du Nord, c'est un adversaire potentiel dès la demie pour l'Italie, le Portugal, l'Ecosse, le pays de Galles, la Russie ou la Suède, tous têtes de série.

Une fois les boules européennes tirées du chapeau, la Fifa procédera à un autre tirage, celui des barrages intercontinentaux, beaucoup moins crispant car l'identité des sélections concernées n'est pas encore connue.

Il s'agira d'opposer deux à deux quatre équipes: celle qui finira cinquième de la zone Amérique du Sud, l'équipe quatrième d'Amérique centrale et du Nord, l'équipe victorieuse d'un pré-barrage en zone Asie, et l'équipe lauréate des qualifications de la zone Océanie.

Les adversaires ainsi déterminés s'affronteront en juin, sur un match sec et sur terrain neutre, en rêvant des deux derniers billets avec pour destination le Qatar.



Par Philippe GRELARD - © 2021 AFP