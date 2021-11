Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Lens, qui semble marquer le pas depuis quelques semaines, a été tenu en échec sur sa pelouse par une séduisante équipe d'Angers (2-2), vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1.

Cinq jours après la claque reçue à Brest (4-0), les Sang et Or n'ont pas réussi à rebondir après avoir notamment manqué leur première période.

Angers, qui avait logiquement ouvert le score par l'ancien Lillois Sofiane Boufal (40e), a subi la foudre lensoise au retour des vestiaires avec des buts de Gaël Kakuta (48e) et Florian Sotoca (55e), mais a trouvé les ressources pour arracher une égalisation méritée par Romain Thomas (70e).

Les joueurs de Franck Haise, qui n'ont pris que quatre points lors des quatre dernières rencontres, conservent toutefois leur quatrième place avec 25 unités au compteur, tandis que le SCO, qui a proposé un jeu très plaisant, a confirmé son bon début de saison et conforté son sixième rang (22 points).

Dès le début de la rencontre, les Lensois se sont fait bousculer par des Angevins très en jambes qui ont imposé un pressing très haut qui a souvent poussé les locaux à la faute.

Le RCL a sorti la tête de l'eau petit à petit, mais a manqué de justesse dans le camp adverse pour pouvoir se montrer dangereux.

La première occasion a donc été angevine, avec une frappe d'Angelo Fulgini dans le petit filet (20e), tandis que la tentative de Boufal a été captée par Jean-Louis Leca (23e).

- Manque d'efficacité -

La réponse artésienne n'a pas tardé: après un corner de Jonathan Clauss mal repoussé, le ballon est revenu sur Kakuta, qui a décoché une frappe puissante qui est venue mourir dans le petit filet (26e).

Peu avant la mi-temps, le SCO a ouvert la marque à l'issue d'une belle action collective initiée par Azz-Edine Ounahi et conclue par Boufal d'une balle piquée que Leca n'a pu que freiner (0-1, 40e).

Dès le retour des vestiaires, les Sang et Or, métamorphosés, ont mis la pression sur Angers et ont rapidement été récompensés en renversant le score: Kakuta a d'abord égalisé d'une frappe en pivot sur un centre de Massadio Haïdara (1-1, 48e), puis Sotoca a donné l'avantage au RCL en reprenant joliment un centre de Przemyslaw Frankowski (2-1, 55e).

L'attaquant artésien a ensuite frôlé le doublé, mais sa tête est passée de peu à côté (69e). Dans la foulée, le SCO a profité de ce manque d'efficacité lensois: après un corner joué à deux, Fulgini a déposé le ballon sur la tête de Thomas, qui, lui, n'a pas manqué la cible (2-2, 70e).

Malgré une dernière tentative de Seko Fofana détournée superbement par Danijel Petkovic (90e+3), la rencontre s'est conclue sur un score de parité logique.



Par Philippe GRELARD - © 2021 AFP