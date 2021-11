Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se trouve "en route pour les Antilles" où il se rend d'abord en Guadeloupe puis en Martinique, après "un retour notable au calme" dans la nuit de samedi au dimanche, a indiqué à l'AFP son entourage.

"Le ministre est actuellement en route pour les Antilles (où) il approfondira sur place les échanges" des derniers jours, a expliqué une source du ministère qui n'a pas souhaité préciser l'heure d'arrivée "pour des raisons de sécurité".

"Dans les deux territoires de Martinique et de Guadeloupe, un retour notable au calme a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche grâce au travail sans relâche des forces de l’ordre", s'est félicitée cette source.

Les élus de Guadeloupe avaient demandé samedi la venue d'une délégation interministérielle au sujet des "compétences de l'Etat" après que le gouvernement a mis sur la table la question de l'autonomie de l'île, secouée comme sa voisine la Martinique par une explosion sociale.

Avant de s'envoler pour les Antilles, M. Lecornu a salué "l'accord de méthode signé cette nuit (heure de Paris) entre l'Etat, les élus locaux de Martinique et l’intersyndicale qui permettra l’ouverture de discussions sur les principales problématiques du territoire (santé, prix des carburants, jeunesse, transport…)", souligne l'entourage du ministre.

"Certaines de ces thématiques concernent l’Etat, d'autres davantage les collectivités territoriales: chacun y prendra sa part", explique cette source qui a pris "note de l’engagement de l’intersyndicale de lever provisoirement les barrages". "Le dialogue social pour les personnels hospitaliers et les pompiers non vaccinés se poursuivra", ajoute cette source.

Vendredi, dans une allocution télévisée aux Guadeloupéens, M. Lecornu a affirmé que le gouvernement était "prêt" à évoquer la question de davantage d'autonomie si cela pouvait permettre de "résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens".



