Max Verstappen (Red Bull), leader actuel en Formule 1 avec huit points d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), a une première chance d'être titré champion du monde pour la première fois ce week-end au Grand Prix d'Arabie saoudite.

La lutte pour le titre touche à sa fin et seul Verstappen peut être sacré à l'avant-dernière course de l'année. Pour cela, il doit prendre au moins 18 points supplémentaires sur Hamilton pour aborder la dernière manche avec 26 unités d'avance au minimum.

Ainsi, Verstappen serait complétement à l'abri: même en cas d'égalité parfaite en termes de points au championnat à l'issue de la finale à Abou Dhabi le 12 décembre, c'est le Néerlandais de 24 ans qui serait titré grâce à un nombre plus important de victoires (9 contre 7 sur les 20 Grands Prix déjà disputés).

. Les scénarios pour un titre de Verstappen en Arabie saoudite:

- Si Verstappen gagne le Grand Prix et prend le point bonus du meilleur tour (25 points + 1 = 26 points) et qu'Hamilton termine sixième ou moins (8 points maximum).

- Si Verstappen termine premier sans le meilleur tour (25 points) et qu'Hamilton termine septième ou moins (6 points maximum).

- Si Verstappen termine deuxième avec le meilleur tour (18 + 1 = 19 points) et qu'Hamilton termine 10e ou moins (1 point maximum).

- Si Verstappen termine deuxième sans le meilleur tour (18 points) et qu'Hamilton ne marque pas de points (au-delà de la 10e place ou abandon).

Dans les autres cas, il faudra attendre la 22e manche sur 22, et Hamilton préserverait une chance d'être sacré pour la huitième fois champion du monde pour battre le record de sept titres qu'il détient avec l'Allemand Michael Schumacher.

