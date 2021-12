Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le président français Emmanuel Macron et les dirigeants de l'UE sont attendus jeudi au Parlement européen à Strasbourg, un an jour pour jour après la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, pour célébrer la mémoire de ce "grand Européen".

La cérémonie, initialement prévue le jour anniversaire de sa naissance, le 2 février, a été retardée de dix mois en raison de la situation sanitaire. Elle aura donc finalement lieu un an après son décès des suites du Covid-19, le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans.

A 11H00, dans l'hémicycle du Parlement européen, les dirigeants des trois institutions européennes -- le président du Parlement David Sassoli, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel -- prendront tour à tour la parole.

Puis, célébrant l'amitié franco-allemande, s'exprimeront le président allemand Frank-Walter Steinmeier et Emmanuel Macron qui clôturera cette cérémonie à laquelle participeront l'épouse de l’ancien président, Anne-Aymone Giscard d'Estaing, ses enfants et petits-enfants.

L'ancien président français Nicolas Sarkozy assistera aussi à cette cérémonie.

La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et les présidents portugais Marcela Rebelo de Sousa, bulgare Roumen Radev et slovène Borut Pahor devraient également être présents.

Député européen de 1989 à 1993, après son mandat présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing est considéré comme l'un des bâtisseurs de l'Europe, ayant oeuvré pour des étapes essentielles de sa construction telles la création du Conseil européen, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, les prémisses de l'union monétaire ou encore la fondation de l’Agence spatiale européenne, comme l'a rappelé l'Elysée.

"Il a posé des jalons essentiels de l'Union dont nous héritons aujourd'hui, notamment avec la mise en place du Système monétaire européen, avant la création plus tard de la zone euro. Il n’a jamais cessé d’appeler à défendre le projet européen et nous a encouragé à le renforcer et l'étoffer, afin qu'il puisse répondre aux aspirations des citoyens", a également souligné la présidence française.

- Présidence française -

A partir de 2001, "VGE" présida la Convention sur l'avenir de l'Europe, engageant débats et réflexions sur l’évolution de l'Union.

Valéry Giscard d'Estaing ayant "participé à la libération de l'Alsace, qu'il a traversée en char avec la 1ère armée du général de Lattre de Tassigny", c'est "aussi pour ça qu’il est important que l'hommage européen ait lieu à Strasbourg et non à Bruxelles", a expliqué aux Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) son fils Louis, rappelant que l'ancien président "était très attaché au maintien du Parlement européen à Strasbourg".

A moins d'un mois du début de la présidence française du Conseil de l'UE, Emmanuel Macron, qui sera accompagné de son épouse, profitera de cette visite pour rencontrer, à l'issue de la cérémonie, les responsables des groupes politiques du Parlement européen, afin d'évoquer ses priorités pour ce semestre de présidence tournante.

A cinq mois aussi de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat entend faire de cette présidence française un moment de promotion de l'Europe et d'accélération des décisions des 27 sur plusieurs sujets, comme la politique migratoire, la taxation carbone aux frontières européennes ou encore l'instauration d'un salaire minimum dans toute l'UE, alors que six pays n'en disposent pas.

L'hommage à Valéry Giscard d'Estaing au Parlement européen sera suivi d'une messe, ouverte au public, en sa mémoire en la cathédrale de Strasbourg à 15 heures.



