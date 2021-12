Les Suns ne sont plus au zénith en NBA: les Warriors ont stoppé leur série victorieuse vendredi pour reprendre la tête du classement à l'Ouest, où les Clippers ont maté les Lakers, pendant que Kevin Durant sortait Brooklyn d'un mauvais pas contre Minnesota.

Trois jours après leur revers (104-96) à Phoenix lors de leur première confrontation, Golden State s'est vengé (118-96), grâce notamment à Stephen Curry (23 pts, 5 passes), également revanchard lui qui avait été muselé 72 heures plus tôt (12 pts à 4/21).

A l'image de leur star auteur d'un 6/11, les Warriors ont été redoutables derrière l'arc (19/39). Andrew Wiggins et Gary Payton II ont chacun apporté 19 points.

Privés de Devin Booker (ischio-jambier), les Suns ont souffert de l'incessante activité défensive adverse (38,3% de réussite), seul DeAndre Ayton (23 pts) s'imposant à l'intérieur.

Ils s'arrêtent donc à 18 victoires d'affilée et redescendent à la 2e place, suivis par Utah qui a décroché un 3e succès consécutif, aux dépens de Boston (137-130), en inscrivant la bagatelle de 27 tirs à trois points.

Grâce à Jayson Tatum (37 pts), les Celtics sont revenus à trois longueurs dans l'ultime minute, mais Donovan Mitchell (34 pts) a mis le shoot fatal à 28 secondes de la fin pour faire gagner le Jazz, au sein duquel Rudy Gobert (18 pts, 12 rbds, 2 contres) s'est montré très solide.

Dans le derby "angeleno", les Clippers, dominateurs tout du long mais inquiétés jusqu'au bout, ont tout de même eu le dernier mot face aux Lakers (119-115).

- Embiid plume les Hawks -

Après avoir compté jusqu'à douze longueurs d'avance, ils ont vu le champion 2020 revenir à une unité à deux minutes de la fin. Mais Luke Kennard a planté deux paniers à longue distance d'affilée (5/8 au total, 19 pts) et Marcus Morris un autre avec la planche (6/9, 21 pts).

En l'absence de Nicolas Batum (Covid-19), Paul George a lui été très maladroit derrière l'arc (0/7), finissant tout de même avec 19 points (9 passes, 8 rbds).

En face, LeBron James a aussi eu du mal à trouver la mire (9/23). S'il a néanmoins été complet (23 pts, 11 rbds, 6 passes), dans le sillage d'Anthony Davis (27 pts, 10 rbds), il n'a su peser sur la fin de match.

Les Pourpre et Or laissent leur 6e place aux Clips, devancés par Dallas, 5e après avoir été battu à domicile par La Nouvelle-Orléans (107-91). Leaders à l'Est, les Nets ont été accrochés jusqu'au bout par les Timberwolves, mais Kevin Durant a sorti un shoot gagnant à 11 secondes du terme, pour mettre fin au suspense (110-105). Prépondérant tout du long (30 pts, 10 rbds, 6 passes), il a été secondé par Patty Mills (23 pts) et James Harden (20 pts, 9 passes, 7 rbds).

Malgré les absences de Jimmy Butler (coccyx) et Bam Adebayo (pouce), Miami s'est relancé à Indiana (113-104) après deux défaites d'affilée, en s'appuyant sur Kyle Lowry (26 pts, 9 passes), Duncan Robinson (24 pts) et Tyler Herro (18 pts), auteurs de 13 des 16 paniers derrière l'arc de leur équipe.

Le Heat remonte à la 3e place, profitant du revers à domicile de Washington contre Cleveland (116-101). Les Cavs, 6es avec ce 4e succès consécutif, ont compté jusqu'à 29 unités d'avance, portés par Darius Garland (32 pts, 10 passes, 8 rbds) et Jarrett Allen (28 pts, 13 rbds).

Au 8e rang pointe Philadelphie, vainqueur au finish (98-96) à Atlanta (10e), prenant sa revanche sur les Hawks qui les avaient éliminé en demi-finale de conférence la saison passée. Joel Embiid (28 pts, 12 rbds) a réussi le shoot décisif à 42 secondes du buzzer.



