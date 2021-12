L'éruption spectaculaire du volcan Semeru en Indonésie a fait au moins treize morts, a indiqué à l'AFP l'agence de gestion des catastrophes, dimanche 5 décembre 2021, alors que les sauveteurs continuent à fouiller la zone recouverte d'une épaisse couche de cendres. Au moins 57 personnes ont été blessées dans l'éruption, dont 41 atteintes par des brûlures.

Le paysage figé et recouvert de cendres a pris l’allure d’une planète abandonnée. Le bilan de l’éruption du volcan Semeru, en Indonésie, dans l’est de l’île de Java, est déjà lourd alors que les sauveteurs continuent à fouiller la zone. Il s’établit désormais à "treize morts. Les sauveteurs ont retrouvé plus de corps ", a fait savoir, à l’Agence France-Presse (AFP) le porte-parole de l’organisme de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, dimanche 5 décembre.

Le volcan a projeté un vaste panache de cendres et de fumée grise samedi après 15 heures (11 heures à La Réunion), déclenchant la panique chez les habitants des villages environnants qui se sont enfuis alors que la région plongeait dans l’obscurité en pleine après-midi. Au moins 11 villages du district de Lumajang ont été recouverts d’une épaisse couche de cendres, qui a enseveli presque complètement certaines habitations et véhicules, et tué du bétail. Quelque 900 personnes ont dû aller dans des refuges et des mosquées pour passer la nuit.

Indonésie: Le volcan Semeru rentre en éruption. Les habitants s'enfuient de la nuée ardente.. pic.twitter.com/JwzygPoU6F — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) December 4, 2021

M. Muhari a précisé que dix personnes piégées par l’éruption survenue samedi avaient été sorties d’une mine où elles étaient bloquées. Au moins cinquante-sept ont été blessées dont quarante et une atteintes par des brûlures, a-t-il ajouté.

