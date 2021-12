Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Jean-Luc Mélenchon mobilise dimanche à La Défense ses militants face à la droite et à l'extrême droite et veut montrer qu'il peut faire l'union via son "parlement" de campagne, à défaut de la faire avec les autres prétendants de gauche à l'Elysée.

Jean-Luc Mélenchon mobilise dimanche à La Défense ses militants face à la droite et à l'extrême droite et veut montrer qu'il peut faire l'union via son "parlement" de campagne, à défaut de la faire avec les autres prétendants de gauche à l'Elysée.