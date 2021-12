Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Emmanuel Macron est arrivé mardi matin à Vierzon (Cher), première étape d'un déplacement de deux jours consacré aux problèmes "du quotidien", notamment dans les villes petites et moyennes des départements ruraux, à quatre mois de la présidentielle.

Accueilli par les élus, le chef de l'Etat a commencé à remonter la principale rue du centre de cette ville de quelque 25.000 habitants et à échanger avec des habitants et des commerçants qui l'interpellaient sur des questions diverses comme le maintien des services publics, les difficultés de hôpital local ou le manque de médecins spécialisés, a constaté une journaliste de l'AFP.

A un journaliste lui demandant s'il était en campagne, Emmanuel Macron a répondu: "Je me déplace depuis quatre ans et demi, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire".

Comme dans la plupart de ses déplacements, il a été alerté sur la faiblesse de certaines retraites. "C'est des petites retraites qu'on a tous", a lancé un ancien agent d'entretien, en affirmant toucher 800 euros par mois. "On a revalorisé le minimum vieillesse", a assuré le président.

Il devait aussi discuter avec les élus de l'opération Coeur de ville de revitalisation des centres-villes. A Vierzon, "il y a toujours des rideaux baissés" mais "nous avons reconquis une trentaine de commerces en cœur de ville en trois à quatre ans", a souligné le maire communiste Nicolas Sansu sur France Inter, en saluant ce plan.

Emmanuel Macron se rendra ensuite à Bourges où il rencontrera des auxiliaires de vie sociale et visitera un atelier textile de réinsertion.

Dans la soirée, il assistera au dernier conseil municipal de l'année à Chateaumeillant, une petite ville d'un peu plus de 2.000 habitants dans le sud du Berry, avant de dîner avec les élus de cette commune qui bénéficie du programme "petites villes de demain".

Mercredi, le chef de l'Etat présidera le Conseil des ministres en visio-conférence depuis Moulins. Puis, à Vichy, il fera le point "sur les différents projets en cours de déploiement dans la ville soutenus par l'Etat: redynamisation du centre-ville, développement du thermalisme, inscription au patrimoine de l'Unesco"... Il échangera ensuite avec une cinquantaine d'associations de la ville pour "saluer l'engagement fort" des bénévoles "alors que 2021 marque les 120 ans de la loi sur la liberté d’association", selon la présidence.

Ce déplacement, qui se déroule trois ans après l'irruption du mouvement des "gilets jaunes", fait suite à ceux organisés depuis la rentrée à Marseille, Saint-Etienne, dans le Nord, l'Aisne et la Somme, au cours desquels Emmanuel Macron a fait un "suivi des engagements" pris depuis 2017 sur les dossiers sociaux, économiques et de vie quotidienne.

Les derniers sondages montrent que le pouvoir d'achat et la santé sont en tête des préoccupations des Français à l'approche de la présidentielle.



