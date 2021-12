Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron, qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, ont déclaré à l'AFP de hauts scientifiques de l'OMS et de la Maison Blanche.

