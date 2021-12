Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Tiger Woods va faire son retour à la compétition, en famille, sans pression, la semaine prochaine au PNC Championship, à Orlando, dix mois après avoir été grièvement blessé dans un accident de la route à Los Angeles.

Ce sera une reprise en douceur pour l'ancien N.1 mondial du golf, âgé de 45 ans. Il avait été victime en février 2021 de multiples fractures ouvertes, notamment à la jambe droite, qui avaient fait craindre la fin de sa carrière.

Tiger disputera ce tournoi sur invitation du 16 au 19 décembre aux côtés de son fils Charlie, âgé de 12 ans, sur une distance de 36 trous, en formule "scramble", qui permet de prendre la meilleure balle sur chaque coup joué par l'équipe.

"Même si l'année a été longue et exigeante, je suis très enthousiaste à l'idée de la terminer en jouant avec mon fils", a-t-il écrit sur Twitter

Le tandem familial avait pris la 7e place sur 20, l'an dernier à la même époque, de ce tournoi réservé à 20 vainqueurs d'un Majeur accompagnés chacun d'un membre de leur famille.

Je suis "encore loin" d'un retour éventuel à la compétition, sur le circuit nord-américain (PGA Tour), avait pourtant affirmé Tiger Woods samedi, en marge du Hero World Challenge qu'il parrainait aux Bahamas, avec 20 joueurs invités, et qui lui comptait pour le PGA Tour et le classement mondial.

Vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem, Woods a repris l'entraînement mais ne peut pas encore prendre le risque de faire un swing normal, à haute vitesse, et veut éviter à tout prix une rechute en pleine rééducation, avait-il expliqué à la chaîne américaine NBC.

"Jouer au golf pour rigoler, c'est facile", disait donc Woods la semaine dernière, "mais jouer sur le circuit et être prêt à jouer pour faire de bons scores contre les meilleurs joueurs, sur les parcours les plus exigeants, c'est vraiment une autre affaire".

- 'Encore beaucoup de travail' -

"J'en suis encore loin. Vous allez devoir attendre encore un moment avant de me revoir sur le circuit avec le niveau de jeu requis", avait-il conclu, pour sa première interview publique, à la télévision, depuis son accident en février.

En début de semaine dernière, Woods avait déjà déclaré au magazine Golf Digest qu'il ne se voyait pas revenir à plein temps sur le PGA Tour américain, sans exclure de participer à quelques tournois chaque année. "J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je me bats, je travaille dur, mais je ne suis pas au bout de mes peines", avait-il confié.

Le retour de Woods sur un parcours, même pour une compétition en famille, va forcément déclencher un "buzz" significatif, car il a 6,5 millions d'abonnés sur Twitter et chacune de ses prochaines apparitions promet d'être largement commentée.

Le golfeur américain Justin Thomas, voisin de Woods en Floride, avait récemment jugé probable dans un podcast le retour sur les greens de Tiger Woods: "Je sais qu'il va essayer", avait-il déclaré. "Mais, avait-il ajouté, je ne le vois pas rejouer s'il ne peut pas bien jouer."

En 2019, après onze ans de disette en Majeur, et plusieurs opérations importantes, au dos et au genou, Woods avait remporté son 5e Masters d'Augusta, soit son 15e tournoi du Grand Chelem, puis égalé le record du nombre de titres sur le PGA Tour (82) jusqu'alors propriété du seul Sam Snead.



