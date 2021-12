Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Emmanuel Macron a décidé mercredi de remplacer Alain Griset, le ministre délégué aux PME qui a démissionné après avoir été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, par Jean-Baptiste Lemoyne, déjà membre du gouvernement.

"Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions d'Alain Griset" et "a nommé" Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, également en charge "des Petites et Moyennes Entreprises" auprès du ministre de l'Economie.

En déplacement à Vichy, Emmanuel Macron s'est dit "très triste" pour Alain Griset qui a fait un "travail excellent" et a "pris ses responsabilités" en démissionnant.



Par Rosa SULLEIRO - © 2021 AFP