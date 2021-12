Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

"Glamour" pour les uns, "discriminant" pour les autres, l'édition 2022 du concours Miss France, suivi par plus de 10 millions de téléspectateurs en 2021, se tient samedi soir à Caen, alors qu'il est de plus en plus critiqué.

