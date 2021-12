Le Paris SG affrontera le Real Madrid, tandis que Lille a hérité du tenant Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon le nouveau tirage au sort réalisé lundi à Nyon (Suisse) quelques heures après une première procédure entachée d'irrégularités et annulée.

Après une première cérémonie déclarée nulle, l'UEFA a effectué un second tirage, et le sort des clubs français n'a pas drastiquement changé: il sera corsé. Deuxièmes de leur groupe de qualifications, les Parisiens n'ont pas échappé à un cador en héritant des Madrilènes, vainqueurs trois fois de suite entre 2016 et 2018.

Le Real pourra pester: il devait initialement défier le Benfica Lisbonne, selon les résultats du premier tirage au sort. Quant aux Parisiens, qui pensaient encore, à la mi-journée, défier Manchester United, ils franchissent encore un palier supplémentaire dans l'adversité avec le club le plus titré dans la compétition (13 sacres).

Les Parisiens, qui espèrent retrouver Neymar, blessé, d'ici la phase finale en février, s'avancent vers un nouveau duel contre le club merengue, après l'opposition en poules en 2019 (une victoire pour Paris, un nul), et l'élimination en 8es de l'édition 2018.

Ce choc sera l'une des attractions des huitièmes, avec un duel remarqué entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, qui se côtoient régulièrement en équipe de France, avant, peut-être de se retrouver ces prochains mois en Espagne, si Mbappé, en fin de contrat en juin, finit par signer au Real. Il s'agira aussi du retour à Madrid du défenseur Sergio Ramos.

Quant à Lille, l'exploit d'avoir terminé en tête de groupe n'a pas permis au Losc d'éviter les plus grands noms du continent, puisque l'armada de Chelsea, pilotée par Thomas Tuchel, se dressera sur la route des Dogues, qui devront réaliser un exploit pour voir les quarts de finale. Ironie du sort, Chelsea était déjà l'adversaire des Dogues lors du premier tirage finalement annulé...

Les rencontres sont prévues en février (15, 16, 22 ou 23 pour le match aller) et en mars (8, 9, 15 ou 16 pour le match retour). Les Parisiens recevront à l'aller, les Lillois au retour.

Au programme des huitièmes de finale, un duel opposera le Bayern Munich au Red Bull Salzbourg, tandis que Manchester City défiera le Sporting Lisbonne.

Deux grosses affiches seront scrutées: Atlético Madrid face au Manchester United de Cristiano Ronaldo, et Inter Milan contre Liverpool. Dernières oppositions au programme, Benfica Lisbonne-Ajax Amsterdam et Villarreal-Juventus Turin. Les deux clubs français ne pouvaient tomber l'un contre l'autre en raison du règlement du tirage.



AFP