Prudence et souplesse : la Banque centrale européenne a annoncé jeudi l'allègement de son dispositif de soutien à l'économie, mais maintient des filets de sécurité et veut rester flexible dans un contexte économique incertain marqué par le variant Omicron et la poussée d'inflation

L'institut présidé par Christine Lagarde continue son cavalier seul à l'heure où d'autres grandes banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre, resserrent la vis monétaire.

