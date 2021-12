Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

En s'imposant devant la Suède 31 à 26 mercredi soir à Granollers (Espagne), les handballeuses françaises se sont hissées dans le dernier carré du Mondial-2021, où les championnes olympiques de Tokyo affronteront le Danemark en demies, vendredi.

En s'imposant devant la Suède 31 à 26 mercredi soir à Granollers (Espagne), les handballeuses françaises se sont hissées dans le dernier carré du Mondial-2021, où les championnes olympiques de Tokyo affronteront le Danemark en demies, vendredi.



Depuis le début du tournoi, qui intervient à peine quatre mois après les Jeux, les Françaises ont donné l'impression de monter en puissance, notamment leur dernière prestation contre la Russie lors de l'ultime match du tour principal, avec une base arrière extrêmement performante au tir.

Mercredi face à la Suède, les Françaises étaient prévenues que ce serait un match compliqué et indécis jusqu'au bout. "Il va falloir un mental d'acier et se préparer à vivre peut-être un money-time chaud dans un match à élimination", avait d'ailleurs prédit le sélectionneur Olivier Krumbholz à la veille du quart de finale.

Après un début de match compliqué en attaque, les Bleues ont progressivement trouvé l'ouverture dans la défense suédoise, notamment grâce à leurs gauchères Alicia Toublanc (aile), Océane Sercien Ugolin et Laura Flippes (base arrière).

En défense, elles ont eu du mal pendant une mi-temps à museler la gauchère de Nantes Nathalie Hagman, intenable depuis le début du Mondial. Mais l'entrée en jeu de Cléopatre Darleux dans les buts a fait du bien, pour suppléer Laura Glauser.

Au retour des vestiaires, le rouleau compresseur tricolore s'est mis en route, avec une défense imperméable. Sur une interception de Grace Zaadi et une contre-attaque de la capitaine Coralie Lassource, les Françaises ont pris les commandes et ont fermé la boutique derrière.

L'exclusion temporaire contre Estelle Nze Minko a motivé les troupes françaises, alors que l'entrée en jeu d'Orlane Kanor a apporté un vrai plus sur le côté gauche de la base arrière.

- Sept sur huit -

C'est donc une vraie bonne habitude, prise depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016, que les joueuses d'Olivier Krumbholz ont confirmé en Espagne: elles ont atteint pour la septième fois (sur huit possible) les demi-finales, que ce soit aux JO, à l'Euro ou au Mondial. Une régularité nouvelle pour la France, qui s'inscrit parmi les toutes meilleures équipes au monde.

Et sur les six premières expériences dans le dernier carré, elles sont toujours rentrées avec une médaille au final. Le seul accroc s'est déroulé pendant le Mondial-2019 au Japon, avec une élimination dès le 1er tour, vite effacé avec l'argent de l'Euro-2020 et l'or des Jeux à Tokyo.

Les coéquipières de Coralie Lassource poursuivent le rêve de réaliser un doublé international en l'espace de quatre mois et demi, que seules les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser par le passé (doublé JO-Euro à l'époque).

Pour une place en finale, les Françaises vont aborder la deuxième étape de leur périple scandinave face au Danemark, invaincu depuis le début du tournoi tout comme les Françaises, et qui arrivent sur ce Championnat du monde fraiches puisqu'elles n'ont pas disputé les Jeux à Tokyo.

Le dernier affrontement entre Françaises et Danoises en compétition officielle remonte à l'Euro-2020. Les Bleues s'étaient imposées 23 à 20 au premier tour, entrouvrant la porte vers le dernier carré.



Par Paola LÓPEZ - © 2021 AFP