Le plan "alerte enlèvement" a été déclenché samedi matin pour retrouver Hamza, un petit garçon de 12 ans enlevé vendredi soir à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) par son père, un homme "potentiellement dangereux".

"Hamza, garçon, 12 ans, 1,50 m, teint mat, brun aux yeux noirs, habillé d'un pyjama gris, d'un pull bleu et d'un manteau noir, a été enlevé à Fouquières-lès-Lens 27 rue Pasteur, le 17 décembre 2021 vers 19h30", a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Le père est suspecté d'être l'auteur de l'enlèvement. Placé dans le cadre de la séparation de ses parents depuis mardi sur décision d'un juge des enfants, l'enfant vit chez une assistance maternelle, ont indiqué à l'AFP une source policière et le parquet de Béthune dans un communiqué.

Le père, Halim B., aurait enlevé son fils "sans aucune violence", selon la source policière. L'enfant est parti "volontairement" avec lui, a précisé une autre source policière.

Il y a quelques semaines, le père avait été "intercepté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à fuir hors Union Européenne, malgré une mesure lui faisant interdiction d'emmener son fils à l'étranger", selon le parquet dans son communiqué. "Il apparaît ainsi déterminé dans son projet et potentiellement dangereux", a ajouté le parquet.

Cet homme de 40 ans, 1,73 m, 110 kg et au crâne rasé, a utilisé au départ un véhicule Renault Twingo blanc immatriculé CR-919-TP, retrouvé abandonné à proximité d'un hangar à Hénin-Beaumont.

- Dernière alerte en juillet -

Il serait susceptible de circuler désormais dans un break foncé et de chercher à sortir du territoire nationale, selon le message du ministère. "Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à : [email protected]", demande-t-il. Initiée par le commissariat de Lens, l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille.

Le plan "Alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Adopté en France en février 2006, il consiste à mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur. Le dispositif a déjà été déclenché plus de 25 fois dans le pays.

La dernière utilisation de ce dispositif remonte à juillet dernier pour l'enlèvement du petit Dewi. Le garçonnet de huit ans avait été enlevé par son père à Lannion (Côtes-d'Armor). Il avait été retrouvé sain et sauf le lendemain à Plouaret, à une quinzaine de km. Le père a été condamné, le 1er octobre, à six mois de prison avec sursis et obligation de soins psychologiques par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc.

Le plan "Alerte enlèvement" n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.



