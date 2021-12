Au moins 75 personnes ont été tuées aux Philippines pendant le passage du typhon Rai, le plus puissant à frapper le pays cette année, selon des bilans officiels publiés dimanche, alors que les secours tentent de fournir eau et nourriture aux îles dévastées.

Le gouverneur de l'île touristique de Bohol (centre), Arthur Yap, a annoncé sur sa page Facebook que 49 personnes avaient péri et 10 étaient portées disparues dans sa province, selon les données communiquées par les maires, portant à 75 morts le bilan total provisoire de la catastrophe.

"Les communications sont encore coupées. Seuls 21 maires sur 48 sont entrés en contact avec nous", a-t-il précisé.

Le typhon, accompagné de vents ayant atteint 195 km/h, a traversé le centre et le sud des Philippines jeudi et vendredi, faisant s'envoler des toits, arrachant des poteaux électriques et coupant les communications, avant de s'éloigner samedi en mer de Chine méridionale.

Des photos aériennes rendues publiques par l'armée ont montré des dégâts considérables dans les régions traversées, et quelque 300.000 personnes ont dû fuir leurs domiciles.

Des milliers de militaires, de policiers, de garde-côtes et de pompiers ont été déployés dans les zones les plus touchées pour participer aux opérations de recherche et de secours.

De lourds engins sont aussi envoyés sur place pour dégager les routes barrées par des arbres et des poteaux électriques.

Un navire de la marine philippine acheminant des aides d'urgence doit se rendre à Bohol lundi, a précisé M. Yap après avoir déclaré l'état de calamité sur l'île.

Un survol des zones affectées a montré "très clairement que nos concitoyens ont grandement souffert en matière d'habitations détruites et de pertes agricoles", a-t-il déploré.

Des milliers de litres d'eau ont été livrés après que des coupures de courant dans toute l'île ont perturbé les stations de remplissage d'eau, a ajouté M. Yap.

- 20 tempêtes tropicales par an -

Les îles de Siargao, Dinagat et Mindanao ont aussi subi des destructions importantes. Des images aériennes diffusées par l'armée montrent des dégâts sévères dans la ville de General Luna sur l'île de Siargao, où surfers et vacanciers avaient afflué pour les fêtes de fin d'année, avec des toits arrachés et des débris jonchant le sol.

Sur l'île de Dinagat, les dommages sont "équivalents si ce n'est pires" à ceux causés par le super-typhon Haiyan de 2013, selon la gouverneure de la province, Arlene Bag-ao.

Haiyan, appelé Yolanda aux Philippines, a été le cyclone le plus meurtrier du pays, faisant 7.300 morts. Dans la ville de Surigao, à l'extrémité nord de l'île de Mindanao, des éclats de verre provenant de fenêtres brisées, des tôles ondulées de toiture, des lignes électriques et d'autres débris étaient éparpillés dans les rues.

Rai a traversé les îles à 150 km/h, déversant des pluies torrentielles, déracinant des arbres et détruisant les structures en bois.

Il a atteint samedi la mer de Chine méridionale et se dirigeait vers le Vietnam.

Rai est un typhon particulièrement tardif dans la saison. La plupart des cyclones tropicaux dans l'océan Pacifique se forment entre juillet et octobre.

Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants, se renforçant à mesure que le réchauffement climatique provoqué par l'homme s'accélère.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus exposés au changement climatique, sont balayées par près de 20 tempêtes tropicales ou typhons chaque année, détruisant généralement récoltes, habitations et infrastructures dans des régions déjà pauvres.



