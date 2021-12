Le rappeur américain Drakeo the Ruler est mort dimanche après avoir été poignardé dans les coulisses d'un festival de musique à Los Angeles, a-t-on appris auprès de son agent, Scott Jawson.

De son vrai nom Darrell Caldwell, l'artiste de 28 ans devait se produire ce week-end lors du concert Once Upon a Time in LA, avec les stars du hip-hop Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent.

L'incident ayant provoqué sa mort a été signalé à 20H40 samedi, a indiqué le Los Angeles Times, citant un responsable du département des pompiers de la ville.

Une personne, dont l'identité n'avait pas été dévoilée dans un premier temps, a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Ultérieurement, il a été annoncé qu'il s'agissait de Darrell Caldwell, qui est décédé des suites de ses blessures.

Live Nation, qui a aidé à l'organisation du festival, a clos l'événement peu après l'annonce de l'incident. "Il y a eu une altercation dans les coulisses", a indiqué le promoteur à l'AFP dans un communiqué. "Par respect pour ceux impliqués et en coordination avec les autorités locales, artistes et organisateurs il a été décidé de ne plus continuer" les spectacles prévus.

Snoop Dogg a tweeté qu'il se trouvait dans sa loge quand il a été informé de cet incident et a décidé de quitter immédiatement les lieux. "Je suis attristé par les événements de la nuit dernière lors du festival Once Upon a Time in LA," a-t-il écrit. "Mes condoléances vont à la famille et aux êtres chers de Drakeo the Ruler".

Caldwell avait fait irruption sur scène en 2015 et beaucoup de ses chansons avaient été particulièrement bien accueillies par la critique. Il avait été arrêté en 2017 pour possession d'armes et en 2018 pour meurtre en lien avec la mort par balles d'un homme de 24 ans. Il avait purgé plusieurs années de prison sous cette accusation.

Il avait été acquitté en 2019, mais avait été inculpé pour association à des gangs criminels. Il avait accepté un accord avec la justice et avait été libéré de prison en 2020.

Alors qu'il était toujours en prison, il avait lancé l'album "Thank You for Using GTL", en référence à la compagnie qui contrôle les services téléphonique dans les prisons. Drakeo avait enregistré les paroles de ses chansons en utilisant ces services.

