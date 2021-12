Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'homme muni d'une arme blanche, qui retenait depuis lundi après-midi deux femmes dans une boutique du XIIe arrondissement à Paris, a libéré indemne l'une d'elles, a annoncé la préfecture de police sur Twitter.

"Le forcené vient de libérer une des otages, qui est indemne. Les négociations sont toujours en cours" avec la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), a tweeté la PP.

L'auteur, un homme de 56 ans connu pour des antécédents psychiatriques, s'est introduit vers 15H20 dans un bazar de la rue d'Aligre, près du quartier de Bastille, où il a pris en otage deux femmes.

La piste terroriste a rapidement été écartée, selon une source policière.

Une enquête a été ouverte notamment du chef de "séquestration" et a été confiée au commissariat du XIIe arrondissement, a confirmé le parquet de Paris.



