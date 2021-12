Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Clément Noël a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras à Madonna di Campiglio (Italie), en chutant à la dernière porte du slalom de Coupe du monde, finalement remporté mercredi soir par le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag devant Alexis Pinturault.

Noël, qui avait remporté le premier slalom de la saison à Val d'Isère, et bien parti pour décrocher sa 10e victoire en Coupe du monde, a manqué la dernière porte lors de la 2e manche alors qu'il avait près d'une seconde d'avance au dernier temps intermédiaire.

Sebastian Foss-Solevaag a finalement devancé Pinturault de 10/100 et le Suédois Kristoffer Jakobsen de 11/100.

Sebastian Foss-Solevaag avait terminé deuxième, derrière Noël, de la première manche en fin d'après-midi. Il boucle en beauté une année 2021 marquée par son titre de champion du monde décroché toujours en Italie, à Cortina d'Ampezzo en février.

Avec sa deuxième place mercredi soir, Alexis Pinturault, détenteur du gros globe de cristal, se rassure de son côté après deux géants totalement manqués à Alta Badia (15e et 18e) dimanche et lundi.



