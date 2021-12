Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Vainqueur de Leicester (6-3), dimanche pour la 19e journée, Manchester City continue à largement dominer une Premier League où le Covid-19 a dicté la cadence pour ce Boxing Day tronqué mais très spectaculaire.

Amputée de trois rencontres - Burnley-Everton, Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford - sur les neuf prévues initialement, cette grande tradition du football anglais a perdu un peu de magie sous l'effet du nouveau coronavirus.

Si les stades étaient bien remplis de spectateurs ne portant pas le masque, qui n'est pas obligatoire à l'air libre, mais dont le pass vaccinal pouvait être réclamé à l'entrée, les tensions entre les clubs et la Premier League restent vives.

L'organisateur du championnat a ainsi refusé une demande de report de dernière minute par Crystal Palace avant d'affronter Tottenham.

Les Eagles ont été privés de leur entraîneur français Patrick Vieira sur le banc, testé positif au Covid, et d'une poignée de joueurs, mais au vu de leur feuille de match, la PL a estimé qu'ils ne rentraient pas dans ses critères pour obtenir un report

La Premier League a, en revanche, accepté de décaler le Leeds-Aston Villa, prévu mardi pour la 20e journée.

L'effectif de Peacocks est presque intégralement redevenu négatif mais la sortie tardive d'isolement des joueurs atteints ne permet pas de préparer correctement la prochaine rencontre.

- Spectacle fou à City -

Cela porte à 14 les rencontres qu'il faudra reprogrammer à cause du regain de contamination lié au nouveau coronavirus.

Il y a cependant eu du football sur les terrains et du grand spectacle un peu partout.

Manchester City et Leicester ont ainsi offert un spectacle fou, le leader ayant le dernier mot (6-3) pour prendre 6 points d'avance sur Liverpool qui a un match en moins.

On pensait les hommes de Pep Guardiola partis pour une démonstration avec 4 buts sur leurs 4 premiers tirs cadrés.

Kevin de Bruyne, laissé seul par des défenseurs adverses qui respectaient apparemment la distanciation sociale, avait ouvert le score en se retournant (1-0, 5e) et Ilkay Gündogan avait profité d'un cadeau de noël tardif de Kasper Schmeichel qui avait dévié dans ses pieds un centre à ras de terre (3-0, 21e).

Le tout était assorti de deux pénalties offerts par Youri Tielemans et transformés par Riyad Mahrez (2-0, 13e) et Raheem Sterling (4-0, 25e).

Mais les Foxes ont eu le mérite de ne pas baisser les bras et de revenir à portée en marquant trois fois en dix minutes au début de la seconde période, par James Maddison (4-1, 55e), Ademola Lookman (2-2, 59e) et Kelechi Iheanacho (4-3, 65e).

Sur corner, Aymeric Laporte, de la tête, a finalement redonné de l'air aux siens (5-3, 69e), avant que Sterling ne ferme la marque (6-3, 87e), mais le scénario du match montre à City qu'il ne faudra toute de même pas pécher par excès de confiance s'il veut aller au bout.

- La bonne opération pour Arsenal -

Derrière le leader, la bonne opération est revenue à Arsenal, facile vainqueur chez la lanterne rouge Norwich (5-0) et qui revient à trois longueurs seulement de Chesea, 3e, qui jouera à 18h30 à Aston Villa.

Un peu plus de deux ans après son arrivée chez les Gunners, Mikel Arteta a pu constater que ses préceptes semblent bien appliqués, avec un pressing haut et une transition éclair qui a permis à Bukayo Saka d'ouvrir le score dès la 6e minute.

Juste avant la pause, Kieran Tierney a doublé la mise (2-0, 44e) avec l'aide du poteau, avant que Bukayo Saka ne s'offre un doublé (3-0, 67e).

Alexandre Lacazette, confirmé dans ses fonctions de capitaine, a enfoncé le clou sur pénalty (4-0, 84e), avant qu'Emile Smith-Rowe n'alourdisse encore l'addition (5-0, 90+1).

Dans le rétroviseur des Gunners, on trouve Tottenham (5e) qui a écarté Palace (3-0).

Outre les cas de Covid, les Eagles ont dû jouer à dix après l'expulsion de Wilfried Zaha (37e).

Harry Kane, bien servi par Lucas Moura, avait ouvert le score (1-0, 32e) avant que l'ex du PSG ne double la mise (2-0, 34e).

En seconde période, Son Heung-min a participé à la fête (3-0, 74e), une nouvelle fois servi par Lucas Moura.



Par Pierre CELERIER - © 2021 AFP