Le variant Omicron provoquera "un grand nombre d'hospitalisations" de malades du Covid-19, a mis en garde mardi l'Organisation mondiale de la santé, alors que de nouvelles restrictions étaient mises en oeuvre en Allemagne et en Chine.

"Une hausse rapide d'Omicron, comme celle que nous observons dans plusieurs pays, même si elle se combinait avec une maladie légèrement moins grave, entraînera tout de même un grand nombre d'hospitalisations, notamment parmi les non-vaccinés", a déclaré à l'AFP Catherine Smallwood, une des principales responsables de l'OMS Europe.

- "Prudence" -



La spécialiste a appelé à prendre les données préliminaires sur un risque moindre d'hospitalisation "avec prudence" car pour l'heure les cas observés concernent surtout des "populations jeunes et en bonne santé dans des pays avec des taux élevés de vaccination".



Pour certains experts, une plus grande contagion peut annihiler l'avantage d'un variant moins dangeureux, alors que de nombreux pays annoncent des contagions record depuis le début de la pandémie.

Les experts ne savent pas non plus si cette gravité apparemment moindre vient des caractéristiques intrinsèques du variant, ou si elle est liée au fait qu'il frappe des populations déjà partiellement immunisées (par le vaccin ou une précédente infection).



Face à ces incertitudes, de nouvelles restrictions ont été adoptées dans plusieurs pays.



- Nouveau confinement en Chine -



La Chine a confiné mardi plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires, au moment où le pays fait face à un nombre record de contaminations au Covid-19 à moins de 40 jours des JO d'hiver de Pékin.



La ville de Xi'an (nord), célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine, était soumise mardi à une sixième journée de stricte quarantaine après un rebond épidémique limité.

A 300 kilomètres de là, plusieurs dizaines de milliers d'habitants d'un district de la ville de Yan'an ont reçu à leur tour pour consigne de rester chez eux, tandis que les entreprises devaient fermer leurs portes.



La Chine a fait état mardi de 209 nouveaux malades du Covid-19, soit le nombre de contaminations journalières le plus important depuis 21 mois. En Suède, un test Covid négatif est obligatoire à partir de ce mardi pour tous les voyageurs à leur arrivée sur le territoire.



En France, de nouvelles règles d'isolement pour les malades et leurs contacts seront fixées par le gouvernement "d'ici la fin de semaine", a annoncé lundi le Premier ministre Jean Castex. En Allemagne, une nouvelle batterie de mesures est entrée en vigueur mardi, avant les célébrations du nouvel an.



Les réunions privées de plus de dix personnes sont interdites, même pour les vaccinés et les personnes guéries. Pour les non-vaccinés, la limite tombe à deux membes de foyers différents. Toutes les compétitions sportives, en particulier les matches de football, se dérouleront à huis clos, ce qui devrait concerner la Bundesliga au moment de la reprise du championnat d'Allemagne le 7 janvier.



Les discothèques et clubs ont également fermé leurs portes pour éviter une propagation du virus le 31 décembre. De nombreuses manifestations, rassemblant plusieurs milliers de personnes, ont eu lieu en soirée dans plusieurs villes allemandes à la veille de l'entrée en vigueur de ces nouvelles restrictions.



L’Etat allemand doit par ailleurs prendre des dispositions législatives pour protéger l'accès aux soins intensifs des personnes handicapées, en cas de "tri" médical imposé par la pandémie de coronavirus, a jugé la Cour constitutionnelle dans un arrêt publié mardi.



De son côté, le principal groupe hospitalier public du Qatar a suspendu les congés de tout son personnel médical et administratif travaillant auprès des malades du Covid-19, alors que les infections sont en hausse dans les pays du Golfe.



Les Etats-Unis ont réduit de moitié, à cinq jours, la durée de la quarantaine des personnes infectées par le Covid-19, à condition qu'elles soient asymptomatiques.



La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.404.577 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h GMT.



