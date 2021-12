Le joueur de 31 ans glane son premier titre international, en battant au cours d'une finale le Polonais Jan-Krzysztof Duda. Dans des parties en cadence ultra-rapide, appelées "blitz", les joueurs disposent de trois minutes au départ, auxquelles se rajoutent deux secondes par coup joué.

The final moments of the playoff. Maxime Vachier-Lagrave wins the ultimate game against Jan-Krzysztof Duda! #RapidBlitz pic.twitter.com/n3DGz3dZ0s