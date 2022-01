Il y a 20 ans jour pour jour, les distributeurs crachaient les premiers billets en euros, une arrivée qui enthousiasmait autant qu'elle inquiétait. Vingt ans plus tard, l'euro a réussi son pari, non sans mal, en s'imposant dans les usages de 340 millions d'Européens.

Imaginé dès les années 1970 comme un instrument d'intégration, aspirant à faciliter les transactions commerciales et à concurrencer le dollar, l'euro a fait son entrée dans le commerce physique le 1er janvier 2002, forçant les habitants des douze pays initialement membres de l'union à abandonner leur monnaie nationale.

Si les Allemands ont dû renoncer à leur bien-aimé deutschemark pour une nouvelle monnaie au taux de conversion simple de 2, d'autres comme les Français ou les Italiens ont dû s'accoutumer de multiplications plus complexes.

Aidés de cartes-convertisseurs plastifiées – depuis reléguées au rang d'antiquités – les Français ont ainsi troqué leurs derniers francs pour de flambants euros, dont les pièces de 1 ou 2 cents intriguaient déjà.

Finies, les figures familières qui ornaient les billets de francs, deutschemark ou encore de pesetas. Pour convenir à tous, la monnaie commune s'est dotée, sur ses sept billets, d'arcs romans ou gothiques ou encore d'éléments architecturaux modernes, représentant les différentes époques de l'histoire européenne ; un projet de "relookage" est aujourd'hui en cours.

Depuis 2002, sept autres pays européens ont adopté l'euro (Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Slovaquie et Malte). Et la Bulgarie, la Croatie ou encore la Roumanie, membres de l'Union européenne, devraient dans les prochaines années rejoindre le club.

Un passage qui ne fait pas l'unanimité au sein des populations, qui craignent une hausse des prix. Une crainte nourrie par l'impression, toujours tenace dans les 19 pays de la zone, d'avoir perdu en pouvoir d'achat, bien que les statistiques montrent au contraire que la monnaie commune a permis de stabiliser l'inflation.

Certains produits du quotidien, peu coûteux, comme le café au comptoir, ont bien augmenté avec la bascule, en raison d'arrondis au supérieur. Mais d'autres produits plus chers n'ont pas augmenté voire ont baissé. Et in fine, l'inflation est restée modérée. Par exemple, si le prix moyen d'une baguette en France est passé de 4,30 francs (soit 0,66 euro) en 2001 à environ 90 centimes vingt ans plus tard, cette augmentation reste conforme à celle enregistrée avant le passage à l'euro, expliquait en 2017 l'Insee, l'institut français des statistiques.

- Crise de la dette -

L'euro s'est glissé au deuxième rang des monnaies les plus sûres, derrière le dollar. Il constitue à présent 20% des réserves de change dans le monde (contre 60% pour le dollar). Si bien que des responsables politiques comme Marine Le Pen ou encore Matteo Salvini, qui ont un temps promu une sortie de l'euro, y ont depuis renoncé.

Car ces vingt années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Moins de dix ans après sa mise en route, l'euro est touché de plein fouet par une grave crise financière, avec la Grèce à l'épicentre.

Les banques nationales se replient derrière leurs frontières étatiques. La Banque centrale européenne flanche, mais parvient à redresser le cap. En Grèce, les banques ferment temporairement, les retraits sont limités, une cure forcée d'austérité est engagée... Même les animaux des zoos grecs sont mis à la diète.

Les Etats membres et les institutions réalisent à cette occasion "que l'architecture de l'euro n'avait à l'origine pas été conçue pour absorber le choc sismique de la crise financière mondiale", se souviennent plusieurs ministres des Finances et membres de la Commission européenne dans une tribune publiée samedi.

Mais ces écueils et ces "crises précoces ont permis à l'euro de mûrir et de renforcer son rôle international" en offrant des "enseignements précieux qui se sont avérés utiles lors de la pandémie actuelle", assurent-ils.

Pour continuer d'étendre son influence, l'euro rêve à présent de concrétiser ses ambitions géopolitiques et d'assurer son avenir dans l'arène numérique.

La Banque centrale européenne a initié en 2021 les réflexions sur la création d'un euro numérique, adossé à l'euro et certifié par l'institution monétaire européenne. Histoire de concurrencer le bitcoin, après avoir couru deux décennies durant derrière le dollar.



AFP