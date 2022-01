Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Russe Daniil Medvedev, numéro deux mondial, a subi sa première défaite de la saison lors de l'ATP Cup par équipes, dimanche à Sydney, face au Français Ugo Humbert, lors d'une rencontre finalement perdue par la France.

Humbert, 35e joueur mondial, l'a emporté en trois sets 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/2) et 2h55 face au vainqueur de l'US Open, leader de l'équipe de Russie, tenante du titre à l'ATP Cup, pour ce coup d'envoi officieux de la saison sur le circuit masculin.

"C'était très dur aujourd'hui, mais je suis très content", a déclaré Humbert après l'une des plus grandes victoires de sa carrière. "J'ai juste essayé de rester détendu, de rester concentré sur ce que je devais faire, et c'était un grand match".

Dans le deuxième match de simples de ce France-Russie, le Russe Roman Safiullin (167e) a battu Arthur Rinderknech (58e) en trois sets, 2-6, 7-5, 6-3, après avoir sauvé 15 balles de break sur les 19 obtenues par le Français.

Le match de doubles devait donc départager les deux équipes mais le duo formé par Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin s'est incliné face à Medvedev et Safiullin en deux sets, 6-4, 6-4.

Les deux autres équipes du Groupe B, l'Australie et l'Italie, devaient se rencontrer dimanche soir, et la France affrontera mardi les Italiens, emmenés par Matteo Berrettini (7e mondial) et Jannik Sinner (10e).

La phase de poules de ce tournoi, considéré comme une préparation à l'Open d'Australie, doit se poursuivre jusqu'au 6 janvier. Seules les quatre sélections victorieuses de leur groupe seront qualifiées pour les demi-finales.

L'autre rencontre de la soirée opposera l'Allemagne d'Alexander Zverev, 3e joueur mondial, à la Grande-Bretagne de Cameron Norrie (12e), l'une des révélations de l'année 2021.

Dimanche, les Etats-Unis ont gagné contre le Canada, grâce notamment à la victoire du grand serveur John Isner contre Brayden Schnur (6-1, 6-3) qui avait remplacé à la dernière minute Denis Shapovalov, fatigué après un isolement consécutif à un test positif au Covid-19, à son arrivée à Sydney.

Taylor Fritz a ensuite battu l'autre Canadien, Félix Auger-Aliassime (11e) en trois sets 6-7 (6/8), 6-4, 6-4, alors que Shapovalov a quand même participé au double, sans enjeu pour l'issue de la rencontre.



