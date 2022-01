Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Des cotillons aux écouvillons, les 16es de finale de Coupe de France qui signent les étrennes du football en 2022 échappent pour la plupart aux jauges réduites mais pas à la déferlante de cas de Covid ayant obligé la Fédération (FFF) à revoir son règlement.

Entre les vingt-et-un joueurs bordelais sur la touche en raison du Covid pour leur match à Brest dimanche (13h45) et les sept cas positifs de Monaco pour son déplacement à Quevilly, pensionnaire de Ligue 2 (18h30), le football français et la Coupe du France font face à l'explosion des contaminations.

Au point que la FFF a décidé d'assouplir son règlement pour éviter les forfaits. Plus question sur les feuilles de match de compter "au moins sept joueurs ayant pris part à l’une des deux dernières rencontres officielles disputées par (l') équipe première". L'article a été suspendu à titre exceptionnel par la Fédération et les clubs en lice vont donc pouvoir piocher plus largement dans l'équipe réserve et les équipes de jeunes.

Une disposition loin de convenir au président des Girondins Gérard Lopez: "On ne comprend toujours pas pourquoi le match n'a pas été reporté", a-t-il regretté auprès de l'Equipe.

- "Manque de respect" -

"On manque de respect à la compétition, on manque de respect au diffuseur et on manque de respect au public", a asséné le président. Son équipe n'a pas été plus heureuse au tirage qu'aux tests puisque Brest - Bordeaux est avec Montpellier - Strasbourg (16h00) et Lens - Lille mardi, l'une des trois seules affiches entre deux écuries de Ligue 1.

"Show must go on" pour la Fédération et dans ces conditions, les contaminations auront une incidence sur les résultats sportifs estime l'entraîneur Marseillais Jorge Sampaoli dont l'OM affronte les amateurs de Chauvigny (N3) dimanche (21h00).

"Je pense que le Covid va jouer un rôle très important étant donné le grand nombre de cas en France et dans le monde", a jugé le technicien argentin en conférence de presse vendredi. "De notre côté, nous ne recensons que deux cas, qui ne pourront faire le déplacement. Les autres joueurs sont disponibles. Mais il faudra prendre beaucoup de précautions pour faire face à la situation."

- Monaco attend Clement -

Diminué par sept cas positifs et séparé de son entraîneur Niko Kovac, Monaco devra se méfier de Quevilly, habitué aux épopées après sa demi-finale en 2010 puis sa finale de 2012 perdue contre Lyon dans ce qui reste le dernier titre remporté par l'OL.

Les Normands, promus en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière peuvent compter sur leur banc sur un ancien de la maison monégasque. Bruno Irles, ancien joueur du Rocher, est passé à la tête de son équipe réserve puis du centre de formation de l'ASM.

En attendant l'officialisation de l'arrivée de l'entraîneur du Club Bruges Philippe Clement en Principauté, Pascal Dupraz, dernier nommé à la tête d'un club de Ligue 1, va diriger son troisième match à la tête des Verts, lanterne rouge de Ligue 1.

Comme avec Evian-Thonon-Gaillard en 2013, il compte s'appuyer sur la Coupe de France et donc son 16e de finale face aux amateurs de Jura sud (N2) dimanche (18h30) pour faire rebondir son équipe.

"Il est très important dans la situation de l'AS Saint-Etienne de remporter des matches. En gagnant, on s'habitue à en gagner", a professé le Savoyard en conférence de presse vendredi. "(Avec l'ETG), briller en Coupe de France (où il avait atteint la finale) nous a permis de nous maintenir. On était en difficulté et une dynamique s'est créée."

Rennes voudra éviter à l'AS Nancy, elle dernière de Ligue 2, d'en créer une. "Ils n’ont peut-être plus que ça pour sauver leur saison", a prévenu Bruno Genesio.

Gonflés de confiance après avoir fait tomber une équipe de l'élite, Angers, au tour précédent, les amateurs de Linas-Montlhéry (N3) ne voudront pas s'arrêter là face à Amiens (L2) dans l'Essonne (18h30).

Dans leur lignée, Vannes (N2) rêve d'exploit lundi contre le tenant du titre et détenteur du record de finales remportées (14), le Paris SG. Mais devant seulement 5.000 personnes plutôt que les 9.600 possibles en raison des jauges.



Par Liliana SAMUEL - © 2022 AFP