Le paléontologue kényan de renommée mondiale et homme politique Richard Leakey est mort dimanche à l'âge de 77 ans, a annoncé la présidence kényane.

"Cet après-midi, j'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès du Dr Richard Erskine Frere Leakey, l'ancien chef du Service public du Kenya", a déclaré le président Uhuru Kenyatta dans un communiqué dimanche soir.

Richard Leakey, deuxième des trois fils de Louis et Mary Leakey, tous deux paléontologues et archéologues, s'est fait connaître en mettant au jour des indices ayant aidé à prouver l'évolution de l'humanité en Afrique.

Il n'avait pas suivi de formation officielle en archéologie mais il avait mené des expéditions dans les années 1970 qui ont permis des découvertes révolutionnaires sur les premiers fossiles d'hominidés.

Sa plus célèbre découverte date de 1984, lors d'une prospection au lac Tukana, au Kenya, où il avait mis au jour un squelette quasi complet d'Homo erectus, baptisé "le garçon de Tukana".

En 1989, il avait été sollicité par le président de l'époque, Daniel arap Moi, pour prendre la tête du Service kényan de la vie sauvage (KWS). Il y mena une vigoureuse campagne contre le braconnage d'ivoire d'éléphants.

En 1993, son petit avion Cessna s'était écrasé dans la vallée du Rift, au Kenya. Il avait perdu les deux jambes dans l'accident.

Richard Leakey s'est aussi essayé à la politique, a dirigé plusieurs institutions de la société civile et brièvement été à la tête du Service civil du pays.

En 2015, en dépit d'une santé fragile, il avait repris la direction du KWS pour un mandat de trois ans, à la demande du président Kenyatta.



