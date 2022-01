Le président brésilien Jair Bolsonaro, 66 ans, a été hospitalisé en urgence tôt lundi matin à Sao Paulo en raison d'une probable nouvelle occlusion intestinale, ne pouvant regagner Brasilia à la fin de ses vacances familiales dans le sud du pays.

La présidence a annoncé l'admission du chef de l'Etat à l'hôpital pauliste de Nova Star pour "divers examens" suite à "des douleurs abdominales", confirmant une information d'abord donnée par les grands médias brésiliens. "Le président va bien et est traité", poursuit le bref communiqué officiel dans l'attente de la publication d'un bulletin médical. On ignorait à ce stade s'il devrait être opéré.



Depuis une tentative d'assassinat au couteau en septembre 2018, M. Bolsonaro a subi de nombreuses opérations à l'abdomen en raison d'adhérences et a été soigné pour le même problème en juillet 2021, dans l'établissement où il se trouvait de nouveau lundi.



L'hôpital a de son côté déclaré que Bolsonaro était "dans un état stable" et qu'il avait été admis pour une suspicion "sub-occlusive intestinale". TV Globo a auparavant diffusé des images du chef de l'Etat d'extrême droite débarquant à l'aéroport Congonhas à Sao Paulo de l'avion présidentiel en marchant, accompagné de ses proches. Il venait de Santa Catarina, ayant quitté dans la nuit son lieu de vacances.



Antonio Luiz Macedo, le chirurgien qui a déjà opéré le président de l'abdomen, a indiqué au site d'information UOL que Jair Bolsonaro serait soumis à divers examens, dont une tomographie, en raison d'une probable occlusion intestinale. En juillet dernier, le chef de l'Etat en fonction depuis janvier 2019 avait subi un traitement de quatre jours pour une occlusion à Vila Nova Star, après avoir été transféré de l'hôpital des forces armées à Brasilia où il avait été admis en urgence avec de violentes douleurs abdominales.



- Jet ski et vacances -



C'est la dernière affection en date connue du président brésilien qui subit des alertes abdominales récurrentes depuis plus de trois ans et le début de son mandat. Depuis qu'il a été poignardé à l'intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, apparemment par un déséquilibré, M. Bolsonaro a subi au moins quatre opérations chirurgicales du système digestif.



Bolsonaro était passé très près de la mort, ayant perdu de grandes quantités de sang lors de l'attentat. Il avait été opéré en urgence à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo puis longuement hospitalisé. Le quotidien O Globo notamment assurait lundi que Bolsonaro avait été finalement contrait d'"interrompre" ses vacances très controversées dans l'Etat de Santa Catarina, où il était arrivé en famille le 27 décembre.



Il avait souhaité ne pas avoir à écourter ses vacances à la mer pour se rendre dans l'Etat de Bahia sinistré par des inondations meurtrières à la fin de l'année.

Les images du président se promenant sur la plage, dans un parc d'attractions, ou faisant du jet-ski avaient créé la polémique au Brésil après les pluies meurtrières de Bahia qui ont affecté plus de 470.000 personnes et poussé 136 localités à déclarer l'état d'urgence. L'agenda officiel du président prévoyait toutefois un retour à Brasilia ce lundi, même s'il était vide.



