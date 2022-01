Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Météo-France a placé dimanche en vigilance rouge les Pyrénées-Atlantiques et les Landes pour risques de crue, ainsi que cinq départements - Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et Pyrénées-Atlantiques - en vigilance orange pour risque d'avalanche.

Météo-France a placé dimanche en vigilance rouge les Pyrénées-Atlantiques et les Landes pour risques de crue, ainsi que cinq départements - Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et Pyrénées-Atlantiques - en vigilance orange pour risque d'avalanche.



L'épisode pluvio-neigeux se renforçait dimanche sur les départements pyrénéens avec 20 à 40 mm de pluies déjà tombées, et devrait être plus soutenu dans la nuit de dimanche à lundi, avec des intensités pluvieuses de 10 mm/heure, souligne Météo-France dans son dernier bulletin.

L'épisode se poursuivra jusqu'à lundi après-midi. Par la suite, la tendance sera à la baisse des intensités pluvieuses, excepté sur l'est de la chaîne. L'épisode pluvieux ne devrait cesser que mardi en cours de journée.

Les cumuls de précipitations vont devenir conséquents sur l'ensemble des départements pyrénéens, dont quatre étaient toujours classés en vigilance orange pluie-inondation dimanche après-midi (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garone, Ariège). Sur l'épisode (en 48h entre dimanche et lundi), des cumuls de l'ordre de 40 à 80 mm sont attendus en plaine, 100 à 130 mm sur les massifs du piémont, 150 à 200 mm en montagne, localement 250 mm.

A l'ouest, ces précipitations pourraient provoquer des inondations dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, avec une crue du Gave d'Oloron similaire à celle de décembre dernier dans le Béarn, a précisé pour sa part Vigicrues, qui a classé ces deux départements en vigilance rouge pour risque de crues.

En altitude, les cinq départements pyrénéens, où la neige tombe à partir de 1.500m, restent classés orange pour les risques d'avalanche. Un redoux est attendu dimanche soir, avec une remontée de la limite neige-pluie à 2.200 m d'altitude, a ajouté Météo France.

En amont, Météo France maintenait le département du Gers en vigilance orange pour risque d'inondations, tout comme les départements du Nord et l'Aisne, à l'autre bout du pays.



Par Sylvain PEUCHMAURD - © 2022 AFP