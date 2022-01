Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Au moins 19 personnes sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble du quartier du Bronx à New York, a annoncé sur place le nouveau maire de la ville Eric Adams.

"Cela va être l'un des pires incendies de notre histoire. Nous savons que nous avons 19 personnes décédées ainsi que plusieurs autres dans un état critique et plus de 63 personnes blessées", a déclaré en direct sur les télévisions M. Adams.

Le nouveau maire de New York, un ancien policier afro-américain qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a évoqué une "véritable tragédie pas seulement pour le Bronx et la ville".

Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'échappaient dans la matinée d'une fenêtre d'un bâtiment de plusieurs étages du Bronx, un immense quartier du nord de New York.

Les pompiers avaient dans un premier temps annoncé un bilan d'une trentaine de blessés.

Mercredi dernier, un terrible incendie dans un immeuble d'habitation à Philadelphie avait fait 12 morts, dont huit enfants.

New York, mégapole de neuf millions d'habitants, souffre en divers quartiers d'une immense crise du logement, avec des immeubles parfois vétustes et mal entretenus.

