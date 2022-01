Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Le collectif du Nigeria a maté l’Égypte (1-0), où la star Mohamed Salah a été très isolée, dans le premier choc de la Coupe d'Afrique des Nations, mardi à Garoua.

Les "Super Eagles" ont survolé les pyramides avec aisance, maîtres du ballon, bien plus puissants physiquement et incisifs.

Le Nigeria a produit la meilleure impression des prétendants au titre dans le match le plus intéressant depuis le début de la compétition, malgré une dernière demi-heure plus terne.

Déchaîné dans son couloir gauche, l'ailier nantais Moses Simon notamment en a fait voir de toutes les couleurs aux "Pharaons".

Une de ses irrésistibles montées a amené le but nigérian, signé Kelechi Iheanacho, un enchaînement contrôle-reprise dans la lucarne (30e) sur une jolie passe de Joe Aribo, de la tête.

Le numéro 10 nigérian avait déjà servi Moses Simon pour la première occasion, une frappe dans le petit-filet (27e).

Le Nantais a sans cesse dépassé son arrière-droit, Mohamed Abdel Monem, entré en jeu dès la 12e minute, Akram Tawfik s'étant blessé dans un choc avec Simon.

Pour l'Égypte, sept fois championne d'Afrique, c'est une nouvelle désillusion après le cauchemar de l'élimination à domicile dès les 8e de finale par l'Afrique du Sud, lors de l'édition précédente.

- Salah manque sa seule occasion -

Ce premier choc s'est joué dans un stade Roumdé Adjia bien rempli, une réjouissance après tous ses stades presque vides, le public étant découragé par les demandes de passes sanitaires. La frontière du Nigeria n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de Garoua, les supporters verts sont venus nombreux.

Mo Salah, la star de Liverpool, a été très décevant, le touchant que 14 ballons première période.

Les serres des Aigles ne se sont pas desserrées après la pause, une tête de Taiwo Awoniyi a bien failli tromper le gardien Mohamed El Shenawy (50e).

Mais le Nigeria, malgré ses nombreuses occasions, n'a pas tué le match et a laissé l'Égypte revenir un peu dans le match, ou plutôt entrer enfin dedans.

Salah a manqué sa seule occasion, perdant son duel avec la gardien Maduka Okoye (71e).

Les Égyptiens ont aussi espéré obtenir un penalty quand Simon, en trébuchant, a déséquilibré Ahmed Sayed "Zizo" (80e), mais l'arbitre n'a pas sifflé, une décision confirmée par la VAR.

Mais les hommes de Carlos Queiroz ne méritaient pas de prendre un point après une prestation si terne. En début de match, par deux fois il a fallu remplacer le ballon (19e), dégonflé, comme les Pharaons.



