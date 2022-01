Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Français Quentin Fillon-Maillet a remporté jeudi le sprint (10 km) de Ruhpolding (Allemagne), confortant son avance en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Fillon-Maillet (29 ans) a signé son quatrième succès de la saison, le dixième de sa carrière, en devançant de 7,2 secondes l'Allemand Benedikt Doll et de 32,1 secondes le Belarus Anton Smolski.

En l'absence des meilleurs Norvégiens, qui ont décidé de faire l'impasse sur cette étape allemande dans l'optique des Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février), le Français, auteur d'un sans-faute au tir, a effectué une excellente opération dans la lutte pour le gros globe de cristal.

D'autant que ses deux principaux rivaux, le Français Emilien Jacquelin et le Suédois Sebastian Samuellson, ont connu de grosses défaillances. Jacquelin, qui a commis 4 erreurs à la carabine, a fini dans les profondeurs du classement (52e) alors que Samuellson (2 fautes) n'a pris que la 18e place.

Deux autres Français se sont distingués en intégrant le Top 10: le jeune Eric Perrot (8e), qui enregistre à 20 ans son meilleur résultat en Coupe du monde, et Simon Desthieux (9e).

