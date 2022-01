Publié le Samedi 15 Janvier à 20H37 / Actualisé le Dimanche 16 Janvier à 07H12

Des pots ont été organisés chaque vendredi à Downing Street pendant le confinement, affirme samedi le journal The Mirror, allongeant la liste des accusations visant le Premier ministre britannique Boris Johnson de plus en plus contesté y compris au sein de son parti.

