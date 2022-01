Publié le Samedi 15 Janvier à 16H40 / Actualisé le Samedi 15 Janvier à 16H50

400 ans et pas une ride: l'année anniversaire de Molière démarre samedi en France, mais aussi dans d'autres pays, pour célébrer le plus connu et le plus populaire des dramaturges français. (Photo : AFP)

400 ans et pas une ride: l'année anniversaire de Molière démarre samedi en France, mais aussi dans d'autres pays, pour célébrer le plus connu et le plus populaire des dramaturges français. (Photo : AFP)