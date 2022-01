Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Un seul court, le Rod Laver, mais deux ambiances très différentes mardi à l'Open d'Australie pour les N.

2 mondiaux: Daniil Medvedev a contrôlé pour passer au 2e tour alors qu'Aryna Sabalenka a cru se diriger vers la sortie, avant de retourner le match en sa faveur.

Pour ce qui est de l'ambiance, c'est sur le John Cain que ça se passait, avec le nouveau combat titanesque et victorieux d'Andy Murray, avant l'entrée en scène du premier rôle national - dans les coeurs si ce n'est au classement - Nick Kyrgios.

En coulisses, la journée a été marquée par un énième soubresaut de l'affaire Djokovic, avec un communiqué de contrition de l'organisation du tournoi.

. Medvedev était chaud

Le Russe a logiquement battu le Suisse Henri Laaksonen (91e) malgré la montée en puissance de ce dernier, 6-1, 6-4, 7-6 (7/3).

"Je voulais gagner ce troisième set mais je me suis dit que j'allais attendre le tie-break. Et ça a fonctionné, donc je suis très heureux", a analysé le Russe.

"Je veux faire mieux que l'an passé", a-t-il annoncé, lui qui avait été battu en finale en 2021 par Novak Djokovic.

Or cette année, le Serbe ayant été expulsé d'Australie la veille du début du tournoi, c'est Medvedev qui est le joueur le mieux classé du tableau. Et qui porte l'étiquette de favori pour devenir le premier joueur de l'ère Open à enchaîner ses deux premiers titres majeurs après l'US Open la saison dernière.

. Sabalenka a eu chaud

La Bélarusse a cru le match perdu avant de le retourner soudain à son avantage pour battre l'Australienne Storm Sanders (128e) 5-7, 6-3, 6-2.

"Dans ma tête, j'étais déjà de retour au vestiaire. Alors j'ai arrêté de me poser des questions", a reconnu la joueuse de 23 ans pour expliquer le tournant du match dans le deuxième set.

Alors qu'elle était mené 7-5, 3-1, Sabalenka a remporté neuf jeux d'affilée. Elle a ainsi égalisé à un set partout et pris le large dans la manche décisive.

"Mon début de saison n'est pas terrible, alors je suis heureuse d'avoir remporté ce match", a-t-elle souligné en référence à ses deux défaites dès son entrée en lice dans les tournois d'Adélaïde préparatoires au Majeur australien en janvier.

. Murray et Kyrgios font le show

Andy Murray (113e) a encore livré un de ces combats phénoménaux qui ont forgé sa légende pour venir à bout en 3h52 du Géorgien Nikoloz Basilashvili (23e) 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4.

"C'est dingue après ces trois-quatre années difficiles. J'ai beaucoup travaillé pour revenir ici", a confié l'Ecossais de 34 ans qui joue désormais avec une prothèse à la hanche.

Kyrgios, lui, attendait avec impatience son rendez-vous préféré avec le public de Melbourne.

Car si depuis la pandémie ses apparitions sur le circuit ne sont que très sporadiques et ses résultats bien en-deçà de son talent, il est instantanément redevenu une bête de spectacle et de tennis, même s'il a eu le Covid il y a quelques jours.

Et il ne lui a pas fallu longtemps pour annoncer la couleur au public: un service à la cuiller... mais entre les jambes lui a permis de se détacher 2-0 dès le début du premier set, avant d'éliminer sans trembler le Britannique Liam Broady (128e) 6-4, 6-4, 6-3.

. "Profonds regrets"

La Fédération australienne de tennis (TA), organisatrice de l'Open d'Australie, a fait part mardi de ses "profonds regrets" pour l'impact qu'a eue sur le tournoi la saga politico-sanitaire qui a conduit à l'expulsion de Novak Djokovic du pays.

"Il y a toujours des leçons à tirer et nous passerons en revue tous les aspects de notre préparation et de la mise en oeuvre de nos procédures", a assuré TA.

. Des Bleus brillants, d'autres éteints

Benoît Paire était d'humeur combattante: sans craquer, il a vaincu la résistance du Brésilien Thiago Monteiro (79e) pour s'imposer 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 7-5 après 3h38 d'un match nerveux dont aucun point n'a dépassé les 4 échanges.

Richard Gasquet a remporté le duel franco-français face à Ugo Humbert (40e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3 et Alizé Cornet a bien entamé son 60e tournoi du Grand Chelem d'affilée avec une victoire 6-3, 6-3 sur la Bulgare Viktoriya Tomova (118e).

En revanche, grandes déceptions pour Caroline Garcia qui menait 6-4, 4-2 avant d'être éliminée par Hailey Baptiste (165e) et pour Océane Dodin qui a eu trois balles de match avant de s'incliner face à Irina-Camelia Begu (64e) 2-6, 7-5, 6-3.



