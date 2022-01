Publié il y a 18 heures / Actualisé il y a 17 heures

Le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre, a été convoqué par le sélectionneur Fabien Galthié dans le groupe des 42 joueurs annoncé mardi pour préparer le Tournoi des six nations.

