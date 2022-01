Publié il y a 15 heures / Actualisé il y a 14 heures

La course contre la montre se poursuivait mercredi aux îles Tonga pour dégager les cendres recouvrant la principale piste d'atterrissage du pays et permettre l'arrivée des avions transportant l'aide d'urgence, quatre jours après une éruption et un tsunami dévastateurs.

